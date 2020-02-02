Yeşilcam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Hulusi Akar yalnız bırakmadı
Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. 'Ayşecik' rolüyle ünlenen Zeynep Değirmencioğlu tabutun başından ayrılmadı. Öte yandan törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dönmez'in yakınlarına baş sağlığı diledi.
Giriş Tarihi: 02.02.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 17:08
Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti.
Dönmez'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. 'Ayşecik' rolüyle ünlenen Zeynep Değirmencioğlu tabutun başından ayrılmadı. Öte yandan törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dönmez'in yakınlarına baş sağlığı diledi. ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI - VİDEO
Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti.
son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Dönmez'i
Geçtiğimiz gün
hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer KOAH cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Dönmez'in Selimiye kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Camii'nde ailesi, Dönmez'in oyuncularından Ediz Hun, Zeynep Yeşilçam , İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı. Değirmencioğlu BAKAN AKAR DA YER ALDI
Öte yandan törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
yakınlarına baş sağlığı diledi. Dönmez'in
Tabutu başına
oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmlere baktı. Ömercik'in çok sayıda filmde rol arkadaşı 'Ayşecik' olarak bilinen Zeynep Yeşilçam'da ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Değirmencioğlu