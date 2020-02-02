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Yeşilcam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Hulusi Akar yalnız bırakmadı

Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. 'Ayşecik' rolüyle ünlenen Zeynep Değirmencioğlu tabutun başından ayrılmadı. Öte yandan törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dönmez'in yakınlarına baş sağlığı diledi.

Yeşilçamın acı kaybı! Ömercik lakaplı Ömer Dönmez vefat etti |Video YEŞİLÇAM'IN ACI KAYBI! ÖMERCİK'İN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI |VİDEO

Giriş Tarihi: 02.02.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 17:08
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Yeşilcam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Hulusi Akar yalnız bırakmadı

Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. 'Ayşecik' rolüyle ünlenen Zeynep Değirmencioğlu tabutun başından ayrılmadı. Öte yandan törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dönmez'in yakınlarına baş sağlığı diledi.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI - VİDEO

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Yeşilcam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Hulusi Akar yalnız bırakmadı

Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

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Yeşilcam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Hulusi Akar yalnız bırakmadı

Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez'in ailesi, Yeşilçam oyuncularından Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.

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Yeşilcam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Hulusi Akar yalnız bırakmadı

BAKAN AKAR DA YER ALDI

Öte yandan törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dönmez'in yakınlarına baş sağlığı diledi.

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Yeşilcam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Hulusi Akar yalnız bırakmadı

Tabutu başına Ömercik'in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmlere baktı. Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol arkadaşı 'Ayşecik' olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.