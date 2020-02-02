Yeşilcam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Hulusi Akar yalnız bırakmadı

Tabutu başına Ömercik'in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmlere baktı. Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol arkadaşı 'Ayşecik' olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.