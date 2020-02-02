7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!

7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu birbirinden hesaplı ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM marketleri her Cuma yepyeni fırsat ürünlerini satışa sunuyor. 7 Şubat Cuma BİM aktüel katalogda da birçok ürün dikkat çekiyor. LG K11 Cep Telefonu, CYCLONE Elektrikli Süpürge, Frida Saç Kurutma Makinesi, Ekspress Türk Kahvesi Makinesi gibi ürünler ön plana çıkıyor. Peki, 7 Şubat BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Sizler için derlediğimiz katalogdan ürünlerin fiyat ve teknik özelliklerini öğrenebilirsiniz. İşte, BİM aktüel katalog!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (7 ŞUBAT CUMA)