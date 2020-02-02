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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!

BİM aktüel katalog 7 Şubat Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! Türkiye'nin birçok noktasında satışa çıkan BİM aktüel ürünleri arasında birbirinden hesaplı ve ucuz fırsat ürünleri bulunuyor. 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda; LG K11 Cep Telefonu, CYCLONE Elektrikli Süpürge, Frida Saç Kurutma Makinesi, Ekspress Türk Kahvesi Makinesi gibi ürünler satışa çıkıyor. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 02.02.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 02:09
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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!

7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu birbirinden hesaplı ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM marketleri her Cuma yepyeni fırsat ürünlerini satışa sunuyor. 7 Şubat Cuma BİM aktüel katalogda da birçok ürün dikkat çekiyor. LG K11 Cep Telefonu, CYCLONE Elektrikli Süpürge, Frida Saç Kurutma Makinesi, Ekspress Türk Kahvesi Makinesi gibi ürünler ön plana çıkıyor. Peki, 7 Şubat BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Sizler için derlediğimiz katalogdan ürünlerin fiyat ve teknik özelliklerini öğrenebilirsiniz. İşte, BİM aktüel katalog!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (7 ŞUBAT CUMA)

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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!

LG K11 Cep Telefonu

• 2 yıl LG Türkiye Garantili

• 5.3" ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü

• Arttırılabilir Hafıza 256 gb'a kadar

• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core

• Batarya 3000 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB Ram 2 GB

• Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 8 MP

• 4,5 G

• Parmak İzi Sensörü

• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)

• Bluetooth 4.0

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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
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  • 60
7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!

CYCLONE Elektrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı

• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu

• Teleskopik emiş borusu

• Yıkanabilir AFS filtre

• 2,5 litre toz haznesi

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7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!

Saç Kurutma Makinesi Frida

• 2 farklı hız ayarı

• 3 farklı sıcaklık ayarı

• Soğuk fön düğmesi

• Hava yönlendirici başlık

• ~1,8 m kablo

• Difüzör/Vigo başlığı