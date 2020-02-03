03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Büyük İstanbul depremiyle ilgili tüyleri diken diken eden açıklama! En az 7.2 büyüklüğünde...

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde olması beklenen büyük depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür, "Gölcük ve Düzce depremleriyle Marmara'nın altındaki kabuk aşırı yüklendi. Marmara'da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 01:15 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 01:23
  • 1
  • 10
Büyük İstanbul depremiyle ilgili tüyleri diken diken eden açıklama! En az 7.2 büyüklüğünde...

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin eden yerbilimi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ depremi sonrası sosyal medya hesabından başlattığı bilgilendirmeleri sürdürüyor.

  • 2
  • 10
Büyük İstanbul depremiyle ilgili tüyleri diken diken eden açıklama! En az 7.2 büyüklüğünde...

Görür, beklenen büyük Marmara depreminin Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olabileceğini belirtti.

  • 3
  • 10
Büyük İstanbul depremiyle ilgili tüyleri diken diken eden açıklama! En az 7.2 büyüklüğünde...

Görür son olarak twitter adresindeki paylaşımında, Kuzay Anadolu Fayı (KAF) ile Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF) Türkiye'de deprem üreten en önemli iki fay zonu olduğunu hatırlattı ve şunları yazdı:

  • 4
  • 10
Büyük İstanbul depremiyle ilgili tüyleri diken diken eden açıklama! En az 7.2 büyüklüğünde...

KAF: 100 BİNDEN FAZLA İNSAN KAYBEDİLDİ

"Bu faylar boyunca yer alan yerleşim alanları zaman zaman büyük depremlere maruz kalırlar. KAF 20. yüzyılda çok sayıda deprem üreterek enerjisini boşaltmıştır.''

  • 5
  • 10
Büyük İstanbul depremiyle ilgili tüyleri diken diken eden açıklama! En az 7.2 büyüklüğünde...

''Bu depremler 1939 Erzincan, 1942 Niksar- Erbaa, 1943 Tosya- Ladik, 1944 Bolu- Gerede, 1957 Bolu-Abant, 1967 Adapazarı- Mudurnu, 1999 Gölcük ve Düzce depremleridir. Bu depremler ve burada saymadığım diğer bazı depremler sonucu 100 binden fazla insanımız kaybedildi maalesef."