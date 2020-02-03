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Büyük İstanbul depremiyle ilgili tüyleri diken diken eden açıklama! En az 7.2 büyüklüğünde...
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde olması beklenen büyük depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür, "Gölcük ve Düzce depremleriyle Marmara'nın altındaki kabuk aşırı yüklendi. Marmara'da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 03.02.2020 01:15 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 01:23
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