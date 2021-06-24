Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!

Galeri sahibi Çamkır, o anları, "Aniden bir toz bulutu ve ardından fırtına geldi. Biz arkadaşımla birlikte çatının altında oturuyorduk, büyük bir gürültünün ardından çatı çöktü, Allah'tan kamyonet vardı, onun kasası çatının üzerimize düşmesini engelledi" dedi.