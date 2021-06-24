24 Haziran 2021, Perşembe
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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
Aydın'ın Nazilli İlçesinde, dün akşam saatlerinde hızı saatte 30 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. İlçenin birçok noktasında ağaçlar devrilirken, bir galerinin çatısının çökmesi sonucu bazı otomobillerde hasar meydana geldi.
Giriş Tarihi: 24.06.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 07:00
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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!