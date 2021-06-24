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Haberler Galeri Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!

Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!

Aydın'ın Nazilli İlçesinde, dün akşam saatlerinde hızı saatte 30 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. İlçenin birçok noktasında ağaçlar devrilirken, bir galerinin çatısının çökmesi sonucu bazı otomobillerde hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 07:00
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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!

Nazilli'de dün etkili olan fırtına nedeniyle ilçe merkezi başta olmak üzere birçok mahallede ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçların kopardığı elektrik telleri nedeniyle yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!

Fırtınada, bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. Bir galerinin çatısı çökerken, bazı otomobillerde hasar meydana geldi.

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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!

Arslanlı Mahallesi'nde karpuz yüklü traktörün üzerine devrilen bir ağaç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜNÜN ARDINDAN ÇATI ÇÖKTÜ"
Organize sanayi bölgesinde bulunan Galericiler Sitesi içerisindeki Hüseyin Çamkır'a ait oto galerinin çatısı fırtına nedeniyle çöktü. Çatı altında kalan üç araçta hasar meydana geldi. Çöken çatının galeri önünde bulunan bir kamyonetin üzerine düşmesiyle iş yeri sahibi ile çalışanları şans eseri yara almadan kurtuldu.

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Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!
Aydın'da fırtına şehri yıkıp geçti!

Galeri sahibi Çamkır, o anları, "Aniden bir toz bulutu ve ardından fırtına geldi. Biz arkadaşımla birlikte çatının altında oturuyorduk, büyük bir gürültünün ardından çatı çöktü, Allah'tan kamyonet vardı, onun kasası çatının üzerimize düşmesini engelledi" dedi.