24 Haziran 2021, Perşembe
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Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Ayetel Kürsi faziletleri
Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Ayetel Kürsi faziletleri | Kur'an-ı Kerim'deki en faziletli ve en kıymetli ayetlerden biri olan, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından "ayetlerin efendisi" olarak nitelendirilen Ayetel Kürsi okunuşu haberimizde yer alıyor. Hakkında onlarca hadis bulunan ve faziletleri saymakla bitmeyen Ayetel Kürsi duası her Müslümanın ezbere bilmesi gereken dualar arasında yer alıyor. Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı, bu kıymetli duayı derinlemesine anlamak ve ezberlemek isteyenlerce araştırılıyor. Ayetel Kürsi duası Türkçe Arapça olarak oku: 170 defa ve 313 defa Ayetel Kürsi okumanın anlamı, açıklaması, tefsiri ve faziletleri haberimizde.
Giriş Tarihi: 24.06.2021 10:29
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