Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Ayetel Kürsi faziletleri

AYETEL KÜRSİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz Ayetel Kürsi'nin ayetlerin efendisi olduğunu bildirmiştir. Namazlardan sonra, yatmadan önce, yolculuğa çıkarken, yemek yaparken, sabah kalkınca yataktan kalkarken, çocuklara yemek yedirirken ve uyuturken sık sık tekrar etmek kişiyi akla gelecek tüm kötülüklerden korur. Alışkanlık haline getirerek her gün okumak kişinin hayırlı, bereketli ve huzurlu bir hayat yaşamasına vesile olur. Ayetin içinde yer alan İsm-i Azam, yani Allah'ın en yüce ismi, Müslümanın imanını güçlendirir ve Allah'ın rızasını kazanmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri kabul edilen ve Kur'an'ın en yüksek noktası sayılan bu ayet, Allah'ın yüce ve tek olduğunu, beşeri tüm sıfatlardan münezzeh olduğunu bildirir.

