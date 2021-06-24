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Haberler Galeri Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Ayetel Kürsi faziletleri

Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Ayetel Kürsi faziletleri

Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Ayetel Kürsi faziletleri | Kur'an-ı Kerim'deki en faziletli ve en kıymetli ayetlerden biri olan, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından "ayetlerin efendisi" olarak nitelendirilen Ayetel Kürsi okunuşu haberimizde yer alıyor. Hakkında onlarca hadis bulunan ve faziletleri saymakla bitmeyen Ayetel Kürsi duası her Müslümanın ezbere bilmesi gereken dualar arasında yer alıyor. Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı, bu kıymetli duayı derinlemesine anlamak ve ezberlemek isteyenlerce araştırılıyor. Ayetel Kürsi duası Türkçe Arapça olarak oku: 170 defa ve 313 defa Ayetel Kürsi okumanın anlamı, açıklaması, tefsiri ve faziletleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 10:29
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Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı meali | Ayetel Kürsi faziletleri

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU ARAPÇA

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

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Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı meali | Ayetel Kürsi faziletleri

Kur'an-ı Kerim'in 41'inci sayfasında yer alan Ayetel Kürsi duası Bakara Suresi'nin 255'inci ayeti olarak karşımıza çıkar. En faziletli dualardan biri olan ayetlerin efendisi, her türlü kazadan, beladan, hastalıktan, korku ve endişeden korumaktadır. Faziletleri saymakla bitmeyen bu kıymetli duayı okumak ve ezberlemek isteyenler, Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı hakkında araştırma yapıyor. Ayetel Kürsi kaç ayet, hangi sayfada, 313 defa Ayetel Kürsi okunuşu fazileti ne gibi sorular da merak ediliyor. Ayetel Kürsi duası Türkçe Arapça olarak oku!

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Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı meali | Ayetel Kürsi faziletleri

AYETEL KÜRSİ KUR'AN'DA KAÇINCI SAYFADA?
Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'de 286 ayetten oluşan Bakara Suresi'nin 255'inci ayetinde bulunur. Kur'an'ın 41. Sayfasında yer almaktadır. Ayetlerin efendisi olarak bilinen ayet Medine'de indirilen ayetler arasındadır.

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Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı meali | Ayetel Kürsi faziletleri

AYETEL KÜRSİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Peygamber Efendimiz Ayetel Kürsi'nin ayetlerin efendisi olduğunu bildirmiştir. Namazlardan sonra, yatmadan önce, yolculuğa çıkarken, yemek yaparken, sabah kalkınca yataktan kalkarken, çocuklara yemek yedirirken ve uyuturken sık sık tekrar etmek kişiyi akla gelecek tüm kötülüklerden korur. Alışkanlık haline getirerek her gün okumak kişinin hayırlı, bereketli ve huzurlu bir hayat yaşamasına vesile olur. Ayetin içinde yer alan İsm-i Azam, yani Allah'ın en yüce ismi, Müslümanın imanını güçlendirir ve Allah'ın rızasını kazanmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri kabul edilen ve Kur'an'ın en yüksek noktası sayılan bu ayet, Allah'ın yüce ve tek olduğunu, beşeri tüm sıfatlardan münezzeh olduğunu bildirir.

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Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı meali | Ayetel Kürsi faziletleri

AYETEL KÜRSİ KAÇ AYET?
Ayetel Kürsi'nin uzunluğu sebebiyle birkaç ayetten oluştuğu düşünülmektedir. Ancak Bakara Suresi'nde yer alan tek bir ayettir.