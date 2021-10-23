23 Ekim 2021, Cumartesi
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay'a büyük vefasızlık! Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'mde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, Ankara'da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, sanat camiasından katılımın az olduğu gözlenirken, Kuruçay'ın yeğeni Baran Cimitay, "Kıymet bilinmiyor. Bizler daha çok katılım bekliyorduk" dedi.
Giriş Tarihi: 23.10.2021 20:29 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 21:30
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