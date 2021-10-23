Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay'a büyük vefasızlık! Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'mde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, Ankara'da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, sanat camiasından katılımın az olduğu gözlenirken, Kuruçay'ın yeğeni Baran Cimitay, "Kıymet bilinmiyor. Bizler daha çok katılım bekliyorduk" dedi.