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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay'a büyük vefasızlık! Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay'a büyük vefasızlık! Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'mde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, Ankara'da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, sanat camiasından katılımın az olduğu gözlenirken, Kuruçay'ın yeğeni Baran Cimitay, "Kıymet bilinmiyor. Bizler daha çok katılım bekliyorduk" dedi.

Giriş Tarihi: 23.10.2021 20:29 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 21:30
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Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay’a büyük vefasızlık! Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Seksenler Dizisi'nde 'Seyfi' karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki dizi setinde, bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

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Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay’a büyük vefasızlık! Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Set ekibi tarafından haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay'ı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırdı.

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Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay’a büyük vefasızlık! Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuruçay'ın cenazesi, bugün Ankara'ya getirildi.

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Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay’a büyük vefasızlık! Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Kuruçay için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay’a büyük vefasızlık! Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Kemal Kuruçay'ın annesi Lütfiye, kardeşi Nejla, eşi Yasemin, oğulları Doğukan ve Batuhan Kuruçay, yeğenleri Baran ile Seda Cimitay'ın yanı sıra bazı set arkadaşları ile sevenleri katıldı.