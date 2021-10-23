Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Son dakika yaşam haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA Giriş Tarihi: 23.10.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 23:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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