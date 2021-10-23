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Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Son dakika yaşam haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 23:46
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Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi 859/9 üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı.

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Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Kavganın daha da hararetlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında kavga eden grup dağıtıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından Erkan G. isimli bir vatandaşın bıçaklanarak yaralandığı ortaya çıktı.

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Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan Erkan G., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.