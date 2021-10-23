23 Ekim 2021, Cumartesi
Vatandaşlar isyan etti! İstanbul’da kokarca böceği istilası
İstanbul'un özellikle Çekmeköy ile Sarıyer ilçelerinde ormanlara yakın binaları, kahverengi kokarca böcekleri istila etti.. Böceğin etrafa yaydığı koku sebebiyle rahatsızlık oluştu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, duruma ilişkin "İnsanlara zarar verici bir durumu yok. Direkt saldırmaz, arı gibi sokmaz. Salgıladığı koku alerji yapabilir " açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 23.10.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 13:21
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