Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı

HANGİ MADDELER KULLANILIYOR?

Burada özellikle bahsedilen bazı kimyasal katkı maddeleri konuşulmakta. Bunlar benzoil peroksit potasyum bromad gibi maddeler. Aslında bunlarla alakalı Türk gıda kodeksinde çok net bir şekilde bu tarz katkı maddelerinin unlu mamuller sektöründe kullanılmasıyla alakalı bir yasak var. Bir sınırlandırma var. Ama burada konuya bahsi geçen bu katkı maddeleri özellikle kalitesiz unların renklerinin ağartılmasında ya da kabarmayı kolaylaştırmak pişirmeyi daha hızlı bir şekilde yapmak amaçlı maalesef bunlar kullanılabilmekte.