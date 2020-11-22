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Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı

Unlu mamuller alırken dikkat! Halkın sağlığını düşünmeyenler unlu mamullere de el attı. İçine raf ömrünü uzatmak ve rengini daha beyaz hale getirmek için birçok kanserojen katkı maddesi katıyorlar. Nedir o maddeler? İnsan sağlığına ne gibi zararlar veriyor? Katkı maddeli ürünler nasıl ayırt edilebilir? Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Teksöz, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 17:32
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Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı

Unlu mamuller alırken dikkat! Halkın sağlığını düşünmeyenler unlu mamullere de el attı. İçine raf ömrünü uzatmak ve rengini daha beyaz hale getirmek için birçok kanserojen katkı maddesi katıyorlar. Nedir o maddeler? İnsan sağlığına ne gibi zararlar veriyor? Katkı maddeli ürünler nasıl ayırt edilebilir? Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Teksöz, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı

DUYUSAL OLARAK AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Unlu mamuller temel beslenme ürünlerimizde birisi ve bunu vatandaşların direk duyusal olarak ayırt etmesi çok mümkün değildir. Burada özellikle bunlar ile teknoloji laboratuvar analizleriyle ayırt edilebilecek ürünler var bunların içerisinde.

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Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı

HANGİ MADDELER KULLANILIYOR?

Burada özellikle bahsedilen bazı kimyasal katkı maddeleri konuşulmakta. Bunlar benzoil peroksit potasyum bromad gibi maddeler. Aslında bunlarla alakalı Türk gıda kodeksinde çok net bir şekilde bu tarz katkı maddelerinin unlu mamuller sektöründe kullanılmasıyla alakalı bir yasak var. Bir sınırlandırma var. Ama burada konuya bahsi geçen bu katkı maddeleri özellikle kalitesiz unların renklerinin ağartılmasında ya da kabarmayı kolaylaştırmak pişirmeyi daha hızlı bir şekilde yapmak amaçlı maalesef bunlar kullanılabilmekte.

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Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı

DNA'YA HASAR VERİYOR

Bunlar özellikle karaciğerlerde ve bağırsaklarda DNA hasarlarına yol açabilmektedir. Solunum bozuklukları ve astıma neden oluyor.

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Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı

VATANDAŞLARA TAVSİYE

Vatandaşların bildiği markaların bildiği unlu mamul satan yerlerin ve işletme kayıt ve onay belgesine sahip özellikle gıda mühendislerinin de çalıştığı ve Tarım Bakanlığı tarafından denetlenen işletmelerden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle bakanlığımızın yayınladığı taklit ve tağşiş listelerinin takiplerini yaparak sahtekarlık yapan markalara ve firmalara geçit vermemelerini öneriyoruz.

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