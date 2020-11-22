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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı
Unlu mamuller alırken dikkat! Halkın sağlığını düşünmeyenler unlu mamullere de el attı. İçine raf ömrünü uzatmak ve rengini daha beyaz hale getirmek için birçok kanserojen katkı maddesi katıyorlar. Nedir o maddeler? İnsan sağlığına ne gibi zararlar veriyor? Katkı maddeli ürünler nasıl ayırt edilebilir? Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Teksöz, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı.
Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 17:32
Unlu mamuller alırken dikkat! Halkın sağlığını düşünmeyenler unlu mamullere de el attı. İçine raf ömrünü uzatmak ve rengini daha beyaz hale getirmek için birçok kanserojen katkı maddesi katıyorlar. Nedir o maddeler? İnsan sağlığına ne gibi zararlar veriyor? Katkı maddeli ürünler nasıl ayırt edilebilir? Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Teksöz, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı.
İşte o açıklamalardan satır başları; GALERİ DEVAM EDİYOR DUYUSAL OLARAK AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL
Unlu mamuller temel beslenme ürünlerimizde birisi ve bunu vatandaşların direk duyusal olarak ayırt etmesi çok mümkün değildir.
Burada özellikle bunlar ile teknoloji laboratuvar analizleriyle ayırt edilebilecek ürünler var bunların içerisinde. HANGİ MADDELER KULLANILIYOR?
Burada özellikle bahsedilen bazı kimyasal katkı maddeleri konuşulmakta.
Bunlar benzoil peroksit potasyum bromad gibi maddeler. Aslında bunlarla alakalı Türk gıda kodeksinde çok net bir şekilde bu tarz katkı maddelerinin unlu mamuller sektöründe kullanılmasıyla alakalı bir yasak var. Bir sınırlandırma var. Ama burada konuya bahsi geçen bu katkı maddeleri özellikle kalitesiz unların renklerinin ağartılmasında ya da kabarmayı kolaylaştırmak pişirmeyi daha hızlı bir şekilde yapmak amaçlı maalesef bunlar kullanılabilmekte. DNA'YA HASAR VERİYOR
Bunlar özellikle karaciğerlerde ve bağırsaklarda DNA hasarlarına yol açabilmektedir.
Solunum bozuklukları ve astıma neden oluyor. VATANDAŞLARA TAVSİYE
Vatandaşların bildiği markaların bildiği unlu mamul satan yerlerin ve işletme kayıt ve onay belgesine sahip özellikle gıda mühendislerinin de çalıştığı ve Tarım Bakanlığı tarafından denetlenen işletmelerden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle bakanlığımızın yayınladığı taklit ve tağşiş listelerinin takiplerini yaparak sahtekarlık yapan markalara ve firmalara geçit vermemelerini öneriyoruz.
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