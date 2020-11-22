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Ekmek alırken dikkat! Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Uzman isim A Haber'de uyardı

A Haber
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Giriş: 22.11.2020 11:53
Güncelleme:22.11.2020 17:32
Unlu mamuller alırken dikkat! Halkın sağlığını düşünmeyenler unlu mamullere de el attı. İçine raf ömrünü uzatmak ve rengini daha beyaz hale getirmek için birçok kanserojen katkı maddesi katıyorlar. Nedir o maddeler? İnsan sağlığına ne gibi zararlar veriyor? Katkı maddeli ürünler nasıl ayırt edilebilir? Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Teksöz, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı.

Unlu mamuller alırken dikkat! Halkın sağlığını düşünmeyenler unlu mamullere de el attı. İçine raf ömrünü uzatmak ve rengini daha beyaz hale getirmek için birçok kanserojen katkı maddesi katıyorlar. Nedir o maddeler? İnsan sağlığına ne gibi zararlar veriyor? Katkı maddeli ürünler nasıl ayırt edilebilir? Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Teksöz, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı.

Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi! Ekmek alırken dikkat! Uzman isim A Haberde uyardı UNLU MAMULLERDE KANSEROJEN TEHLİKESİ! EKMEK ALIRKEN DİKKAT! UZMAN İSİM A HABER'DE UYARDI

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