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Türkiye'de sadece 3 tane kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı

Türkiye'de sadece 3 kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı...Kayseri'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi (61), babası Doğan Çelebi'nin 1977 yılında Erzurum'dan satın aldığı ve içini karavana çevirdiği 1955 model otobüsü garajında muhafaza ederek, özenle bakıyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 17:35
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Türkiye'de sadece 3 tane kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı
Babasının 'Seyyah Çelebi' ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'de sadece 3 tane kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı

'OTOBÜSÜ KORUYOR, KOLLUYORUZ'

İş insanı Çelebi, otobüsün 1955 model olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Türkiye'de sadece 3 tane kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı
"1977 yılında babam Doğan Çelebi, Erzurum Köy Hizmetleri'nde hurdaya çıkarılan bu aracı satın aldı. Rahmet babam müteahhitlik yapardı. Çocukken babamın yanına gittiğimizde çadırda kalırdık.
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Türkiye'de sadece 3 tane kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı
Çadır da dere yataklarına yakın olduğu için bataklık olur sel basardı. Bunun üzerine rahmetli babam otobüsün içini karavan yapmaya karar verdi. 2 sene süren çalışma sonucu otobüsün içi şimdiki görüntüsünü aldı. Otobüsü şantiyelerde kullandık.
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Türkiye'de sadece 3 tane kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı
Ticari olduğu için hususi araç olması amacıyla Ankara'dan müfettişler geldi ve inceleme yaptı. Şu an bizde hususi kayıtlıdır. Yıllardır babamın emaneti olan otobüsü koruyor, kolluyoruz."