Türkiye'de sadece 3 tane kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı

Türkiye'de sadece 3 kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı...Kayseri'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi (61), babası Doğan Çelebi'nin 1977 yılında Erzurum'dan satın aldığı ve içini karavana çevirdiği 1955 model otobüsü garajında muhafaza ederek, özenle bakıyor.