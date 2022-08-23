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Tuzla’da hostese saplantılı aşık kabusu! "İnsanları kesiyorum birazdan seni de kesip doğrayacağım"

Hostes B. S. T. (42), İstanbul Tuzla'da aynı sitede oturduğu Altan A. (47) ile tanışıp 2-3 hafta flört etmeye başladı. Fakat Altan A.'nın bir komşularına satırla saldırdığını görünce B. S. T. birlikteliklerini sonlandırdı. Bunun peşinden B. S. T.'nin hayatı kabusa dönmeye başladı. Saplantılı Altan A., B.S.T.'yle görüşen kim varsa kan donduran tehditler yağdırmaya, hatta evlerine satırla girerek kabusları olmaya başladı. B. S. T. evine güvenlik kamerası yerleştirse de gördükleri karşısında geceleri uyuyamıyor…

Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:59
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Tuzla’da hostese saplantılı aşık kabusu! İnsanları kesiyorum birazdan seni de kesip doğrayacağım

Hostes B. S. T.'nin evine yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıyanlar korku filmlerini aratmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuzla’da hostese saplantılı aşık kabusu! İnsanları kesiyorum birazdan seni de kesip doğrayacağım

"BİRAZDAN SENİ DE KESİP DOĞRAYACAĞIM"

Hostes B. S. T., Altan A.'nın kapısına dadandığı anları anlatırken "Bu adam belki beni o gece orada öldürecekti" diye konuştu. Elinden düşürmediği satırla B. S. T.'nin akşam yemeğine gittiği komşularının evinde de dehşet saçan Altan A., B. S. T.'nin yalvarmasına "İnsanları kesiyorum. Birazdan seni de kesip doğrayacağım" şeklinde karşılık verdi. Altan A. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hostes B. S. T. ise can güvenliğinden endişe ediyor. İşte takıntılı Altan A.'nın yaşattığı korkunç günlerin ayrıntıları...

"İNSANLARI KESİYORUM SENİ DE KESİP DOĞRAYACAĞIM" | VİDEO

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Tuzla’da hostese saplantılı aşık kabusu! İnsanları kesiyorum birazdan seni de kesip doğrayacağım

PARMAĞINI KIRDI, ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURDU

Tuzla'da bulunan bir sitede oturan ve bir havayolu şirketinde hosteslik yapan B.S.T (42), kendisiyle aynı sitede oturan Altan A. (47 ) ile sevgili oldu. İddiaya göre B.S.T, bir süre sonra erkek arkadaşının başka bir komşusuna satırla saldırdığına tanık olunca kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Altan A. ise kız arkadaşı B.S.T'yi tehdit etti ve çıkan tartışma sırasında B.S.T'ye şiddet uygulayarak ayak parmağını kırdı. İddiaya göre Altan A. kendisinden ayrılan kız arkadaşına mesajlar atarak ölümle tehdit etmeye başladı.

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Tuzla’da hostese saplantılı aşık kabusu! İnsanları kesiyorum birazdan seni de kesip doğrayacağım

EVİNE KAMERA YERLEŞTİRİNCE...

B.S.T, yaşadıklarının ardından evine güvenlik kameraları yerleştirdi. Altan A. iddiaya göre 2 köpeği ve engelli 3 kedisiyle birlikte yaşayan hostesin evinin önüne gelerek kapıyı dakikalarca çaldı ve kadını taciz etti. B.S.T odasında korku ile Altan A.'nın gitmesini bekledi.

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Tuzla’da hostese saplantılı aşık kabusu! İnsanları kesiyorum birazdan seni de kesip doğrayacağım

KOMŞUDA YEMEĞİ BİLE KABUS OLDU!

21 Ağustos günü yaşanan olayda ise B.S.T, akşam saatlerinde kapı komşusu olan N.Y ve eşinin oturduğu eve yemeğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Altan A., 70 yaşındaki annesi Makbule A. ile birlikte N.Y ve eşi E.Y'nin evine geldi. İddiaya göre Altan A. eski kız arkadaşıyla görüşmelerine öfkelenerek N.Y'nin eşi E.Y'yi darbetmeye başladı. Bu sırada Altan A.'nın annesi Makbule A. ise N.Y'ye saldırdı. Etrafa tehditler savuran Altan A. daha sonra evinden aldığı satırla geri döndü ve eski kız arkadaşı B.S.T'ye yumruk attı. Saldırgan ardından elindeki satırla N.Y ve E.Y'nin evinin balkon camını kırdı.