Tuzla’da hostese saplantılı aşık kabusu! "İnsanları kesiyorum birazdan seni de kesip doğrayacağım"

PARMAĞINI KIRDI, ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURDU

Tuzla'da bulunan bir sitede oturan ve bir havayolu şirketinde hosteslik yapan B.S.T (42), kendisiyle aynı sitede oturan Altan A. (47 ) ile sevgili oldu. İddiaya göre B.S.T, bir süre sonra erkek arkadaşının başka bir komşusuna satırla saldırdığına tanık olunca kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Altan A. ise kız arkadaşı B.S.T'yi tehdit etti ve çıkan tartışma sırasında B.S.T'ye şiddet uygulayarak ayak parmağını kırdı. İddiaya göre Altan A. kendisinden ayrılan kız arkadaşına mesajlar atarak ölümle tehdit etmeye başladı.