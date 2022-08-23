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Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ı üzecek karar! Müşterilerine savaş açmıştı

Geçen ay doğum gününde kocasının kendisine yaptığı milyonluk sürprizlerle sosyal medyanın gündemine oturan fenomen Dilan Polat, müşterilerin memnuniyetsizliğini ifade ederek yaptığı yorumlarla kendisine hakaret edildiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık, "Tüketicinin hizmete yönelik eleştirileri hakaret olmaz" diyerek dikkat çeken bir takipsizlik kararı verdi.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 12:44
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Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ı üzecek karar! Müşterilerine savaş açmıştı

Doğum gününde kocasının kendisi için açtığı mücevher firması, hediye ettiği milyonluk içi güllerle dolu lüks arabayla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Dilan Polat geçen ay sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ı üzecek karar! Müşterilerine savaş açmıştı

"BİZ BU DÜNYAYA DİLAN POLAT'I İZLEMEYE GELMİŞİZ"

Doğum gününe dair paylaşımlara yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Biz bu dünyaya Dilan Polat'ı izlemeye gelmişiz" diyerek o anları trajikomik bir şekilde eleştirdi.

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Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ı üzecek karar! Müşterilerine savaş açmıştı

Bu yorumları dikkatle takip edip Twitter'da popüler konular arasında yerini aldığını gören Polat, bu kez de sahibi olduğu ve Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunan güzellik merkezine yapılan yorumları takibe aldı.

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Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ı üzecek karar! Müşterilerine savaş açmıştı

MEMNUNİYETSİZLİĞİ KABUL EDEMEDİ

Öyle ki Dilan Polat'ın güzellik merkezinde hizmet alıp memnun kalmayan müşterilerin kendisine hakaret ettiğini savunan sosyal medya fenomeni savcılığın yolunu tuttu.

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Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ı üzecek karar! Müşterilerine savaş açmıştı

Adını taşıdığı güzellik merkezinin ülkenin çeşitli yerlerinde bulunduğunu belirten Dilan Polat, şikayetvar isimli site üzerinden birçok müşterinin kötü yorumlarda bulunup kendisine hakaret ettiğini savundu.