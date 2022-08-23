Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ı üzecek karar! Müşterilerine savaş açmıştı

Geçen ay doğum gününde kocasının kendisine yaptığı milyonluk sürprizlerle sosyal medyanın gündemine oturan fenomen Dilan Polat, müşterilerin memnuniyetsizliğini ifade ederek yaptığı yorumlarla kendisine hakaret edildiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık, "Tüketicinin hizmete yönelik eleştirileri hakaret olmaz" diyerek dikkat çeken bir takipsizlik kararı verdi.