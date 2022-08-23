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Tuzla’da hostese saplantılı aşık kabusu! "İnsanları kesiyorum birazdan seni de kesip doğrayacağım"

DHA
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Giriş: 23.08.2022 11:58
Güncelleme:23.08.2022 11:59
Hostes B. S. T. (42), İstanbul Tuzla'da aynı sitede oturduğu Altan A. (47) ile tanışıp 2-3 hafta flört etmeye başladı. Fakat Altan A.'nın bir komşularına satırla saldırdığını görünce B. S. T. birlikteliklerini sonlandırdı. Bunun peşinden B. S. T.'nin hayatı kabusa dönmeye başladı. Saplantılı Altan A., B.S.T.'yle görüşen kim varsa kan donduran tehditler yağdırmaya, hatta evlerine satırla girerek kabusları olmaya başladı. B. S. T. evine güvenlik kamerası yerleştirse de gördükleri karşısında geceleri uyuyamıyo...
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