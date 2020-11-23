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Baba yadigarı klasik otobüsü onun ikinci evi! "Seyyah Çelebi"nin hikayesi

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Giriş: 23.11.2020 14:19
Güncelleme:23.11.2020 14:26
Türkiye'de sadece 3 kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı...Kayseri'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi (61), babası Doğan Çelebi'nin 1977 yılında Erzurum'dan satın aldığı ve içini karavana çevirdiği 1955 model otobüsü garajında muhafaza ederek, özenle bakıyor.

Türkiye'de sadece 3 kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı...Kayseri'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi (61), babası Doğan Çelebi'nin 1977 yılında Erzurum'dan satın aldığı ve içini karavana çevirdiği 1955 model otobüsü garajında muhafaza ederek, özenle bakıyor.

Türkiyede sadece 3 tane kaldı! Babasından kalan mirasa gözü gibi bakıyor! 1955 model otobüs görenleri hayran bıraktı TÜRKİYE'DE SADECE 3 TANE KALDI! BABASINDAN KALAN MİRASA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR! 1955 MODEL OTOBÜS GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

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