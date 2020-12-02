Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Remzi Bayazıt’tan kötü haber geldi! 59 gün sonra…

Ordu'da yaşayan 58 yaşındaki emekli astsubay Remzi Bayazıt, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası 4 Ekim günü evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Günlerdir kardeşinden haber alamayan Suriye Gemici ve arkadaşları Remzi Bayazıt' bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Remzi Bey'in kaybından 4 gün sonra Gökömer köyü yakınlarında aracı bulunmuş, jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. Kaybından 59 gün sonra Remzi Bayazıt'tan kötü haber geldi. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi...