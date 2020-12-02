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Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...

Son zamanlarda milyonlarca insanın günlük aktiviteleri arasında YouTube videoları izlemek yer almaya başladı. İzlenme rekorları kıran bir YouTube videosunda Avustralyalı bir adam, toprağın altına dalıyor ve büyük bir sürprizle çıkıyor!

Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:52
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Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...

Avustralyalı bir adam, toprağın altından devasa boyutta bir yengeç çıkardı. O anlar kameralara böyle yansıdı..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...
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Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...
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Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...
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Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...