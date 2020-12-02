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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik... Toprağın altına girip yakaladı! Herkesi şaşırtan taktik...
Son zamanlarda milyonlarca insanın günlük aktiviteleri arasında YouTube videoları izlemek yer almaya başladı. İzlenme rekorları kıran bir YouTube videosunda Avustralyalı bir adam, toprağın altına dalıyor ve büyük bir sürprizle çıkıyor!
Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:52 Avustralyalı bir adam, toprağın altından devasa boyutta bir yengeç çıkardı. O anlar kameralara böyle yansıdı.. GALERİ DEVAM EDİYOR