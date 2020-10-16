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Ava giderken av oldu! Aslanın etrafını saran bufalolar...
Vahşi doğada eşine az rastlanır görüntüler gelmeye devam ediyor. Çoğu zaman avlayıcı olan bazı hayvanların hiç umulmadık hayvanlara boyun eğdiği o görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılanıyor. Amerika'da da yoğun avlanma sonucu nesli tehlike altında olan bufalolar, aslanların en büyük rakibi! İşte vahşi doğadan eşsiz kareler...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 13:03Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 13:04