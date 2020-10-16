Zonguldak halkı büyük bir heyecanla yarını bekliyor!

GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR! EFSANE ŞEHİR YENİDEN DOĞACAK

Zonguldak'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma sahibi olan Ayhan Günaydın ve eşi Canan Günaydın, "Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile gerçekten çok büyük bir heyecan yaşadık. Bu yeni müjde, hem ülkemiz hem de ilimiz için oldukça sevindiricidir. Temennimiz daha önce çıkan kaynak ile şimdi açıklanacak olan kaynağın kara ile buluşma noktasının Zonguldak olmasıdır. Ama nerden çıkacağının da o kadar önemi yok. Ülkemiz, bu gelişmenin etkisini belki şimdi değil ama2 veya 3 sene sonra görecektir. Sayın Erdoğan'ın ilk müjdesinde gözlerimiz doldu. Büyük heyecan yaşadık. Dünden beri yine çok mutlu ve heyecanlıyız. Bulunan ek rezervin yine doğalgaz olduğunu düşünüyorum. Yaşanan bu gelişmeler ve hala sahada bulunan diğer gemilerimizden de güzel haberler geleceğine inancımız tamdır. Güzel günler bizi bekliyor. Tarihteki mücadelesi ve ülkenin dört bir yanına ulaştırdığı kömür madeni ile herkesin dilindeki efsane şehir, bu gelişmeler ile yeniden doğacak yeniden " dedi.

BÜYÜK HEYECAN YAŞADIK

Karadeniz Ereğli'de bulunan Erdemir fabrikasının işçilerinden Sezgin Yaman, " İlk müjdede büyük heyecan yaşadık. Yine çok heyecanlıyız. Ülkemiz adına çok heyecanlıyız. İlimiz adına ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Verilen müjdeler ile birlikte birkaç yıl içerisinde özellikle kentimizin daha da gelişeceğini, iş imkânlarının artacağını düşünüyorum. Yeni müjdenin de, bulunan ek rezervinde doğalgaz olduğunu Tahmin ediyorum. Büyük bir mera ile Cumartesi gününü" dedi. Yaman'ın yanında bulunan iş arkadaşları da aynı kanıda olduklarını ve bulunan kaynaklar ile ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığının büyük ölçüde azalacağını ifade ettiler