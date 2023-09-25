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Haberler Galeri TÖVBE (İstiğfar) duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunması faziletli dualar...

TÖVBE (İstiğfar) duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunması faziletli dualar...

Mevlid Kandili, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan manevi bir gündür. Bu özel günde Müslümanlar, dualarla ibadetlerini artırır ve manevi olarak derin bir bağ kurmaya çalışırlar. Mevlid Kandili'nde okunan dualar ve sureler, bu özel günde yapılan ibadetlerin önemli bir parçasını oluşturur. İşte Mevlid Kandili'nde okunması faziletli dualar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 12:43
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TÖVBE İstiğfar duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili’nde okunması faziletli dualar...

Mevlid Kandili, İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan özel bir gündür. Müslümanlar bu kutsal günde, Allah'a yakınlaşma, günahlarının bağışlanması, rahmet ve mağfiret talepleriyle dualar ederler.

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TÖVBE İstiğfar duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili’nde okunması faziletli dualar...

Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.

Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.

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TÖVBE İstiğfar duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili’nde okunması faziletli dualar...

Mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

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TÖVBE İstiğfar duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili’nde okunması faziletli dualar...

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.

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TÖVBE İstiğfar duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili’nde okunması faziletli dualar...

🤲SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Hz. Peygambere (s.a.s.) Allah Teala'nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.

Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.