25 Eylül 2023, Pazartesi
TÖVBE (İstiğfar) duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunması faziletli dualar...
Mevlid Kandili, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan manevi bir gündür. Bu özel günde Müslümanlar, dualarla ibadetlerini artırır ve manevi olarak derin bir bağ kurmaya çalışırlar. Mevlid Kandili'nde okunan dualar ve sureler, bu özel günde yapılan ibadetlerin önemli bir parçasını oluşturur. İşte Mevlid Kandili'nde okunması faziletli dualar...
Giriş Tarihi: 25.09.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 12:43
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