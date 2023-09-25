CHP’li Mansur Yavaş yalanlamaya çalıştı algı oyununu Halk Ekmek çalışanı bozdu! İşte Ankara’daki rüşvet çarkını yöneten isim

"PARA VERMEDEN İŞE GİRENLERİ MOBBİNG, BASKI VE ZULÜMLE YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

4 buçuk yılda Halk Ekmek Fabrikası'na 200 kişiye yakın eleman alındığını belirten Saykılı, "Tabi ki gelip işi beğenmeyip gidenlerin sayısıyla birlikte bu rakam 200'ün çok üstünde. Çünkü adamlar işe girerken kendilerine 'müdür, şef vs. olacaksın 18 bin TL – 20 bin TL arası maaş alacaksın' demişler. Ama gelen adamlara 11 bin TL – 9 bin TL maaş ödemesi yapılmış. Şu anda öyle bir duruma geldiler ki kendi dönemlerinde aldıkları adamları işten atmaya başladılar. Neden attıklarına gelecek olursak bu insanların bazıları para vererek işe girmiş. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz senelerde verilen para miktarı 20-25 bin TL arasıydı. Para vermeden işe girenleri de tespit edip mobbing, baskı ve zulümlerle yıldırmaya çalışıyorlar.