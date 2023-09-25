25 Eylül 2023, Pazartesi
CHP'li Mansur Yavaş yalanlamaya çalıştı algı oyununu Halk Ekmek çalışanı bozdu! İşte Ankara'daki rüşvet çarkını yöneten isim
Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmezken, bakterili ekmek skandalıyla gündemde olan Ankara Halk Ekmek'teki rüşvet bombası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'li Yavaş, rüşvet alan kişinin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmadığını iddia ederken, Yavaş'ın yalanını Halk Ekmek çalışanı Mustafa Saykılı bozdu.
Giriş Tarihi: 25.09.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 12:18
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