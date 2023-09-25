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Haberler Galeri CHP'li Mansur Yavaş yalanlamaya çalıştı algı oyununu Halk Ekmek çalışanı bozdu! İşte Ankara'daki rüşvet çarkını yöneten isim

CHP'li Mansur Yavaş yalanlamaya çalıştı algı oyununu Halk Ekmek çalışanı bozdu! İşte Ankara'daki rüşvet çarkını yöneten isim

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmezken, bakterili ekmek skandalıyla gündemde olan Ankara Halk Ekmek'teki rüşvet bombası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'li Yavaş, rüşvet alan kişinin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmadığını iddia ederken, Yavaş'ın yalanını Halk Ekmek çalışanı Mustafa Saykılı bozdu.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 12:18
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CHP’li Mansur Yavaş yalanlamaya çalıştı algı oyununu Halk Ekmek çalışanı bozdu! İşte Ankara’daki rüşvet çarkını yöneten isim

Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşana rüşvet skandalına ilişkin belgelerin ortaya çıkmasının ardından Yavaş olayı savcılığa taşıdığını söyledi. Gündeme bomba gibi düşen olaya ilişkin konuşan halk ekmek çalışan Mustafa Saykılı, "4 buçuk yılda Halk Ekmek Fabrikası'na 200 kişiye yakın eleman alındı. Tabi ki gelip işi beğenmeyip gidenlerin sayısıyla birlikte bu rakam 200'ün çok üstünde. Çünkü adamlar işe girerken kendilerine müdür, şef vs. olacaksın 18 bin TL – 20 bin TL arası maaş alacaksın demişler. Ama gelen adamlara 11 bin TL – 9 bin TL maaş ödemesi yapılmış." şeklinde konuştu.

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CHP’li Mansur Yavaş yalanlamaya çalıştı algı oyununu Halk Ekmek çalışanı bozdu! İşte Ankara’daki rüşvet çarkını yöneten isim

CHP'li ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayının gün yüzüne çıkmasının ardından Halk Ekmek çalışan Mustafa Saykılı'da fabrika içerisinde yaşananları anlattı.

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CHP’li Mansur Yavaş yalanlamaya çalıştı algı oyununu Halk Ekmek çalışanı bozdu! İşte Ankara’daki rüşvet çarkını yöneten isim

"CUMHURBAŞKANIMIZ ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPMAZSA BİZ ZAM ALAMIYORUZ"
Sabah'ın haberine göre Halk Ekmek çalışanı Mustafa Saykılı, "Mansur Bey kazanmadan önce fabrikada çalışan işçiler 3 asgari ücret maaş alırdı. Yani şu anda Halk Ekmek'te çalışan bir kişinin maaşının 32 bin TL olması gerekiyordu. Ancak, şu anda 17 bin TL alıyor. Bu paradan da vergi kesiliyor. Geçen ay aldığım maaş 13 bin TL. Normal şartlarda sendikal hakkınızdan dolayı vergi kesilemez ama şu anda 4-5 aydır ondan da vergi kesiliyor.

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CHP’li Mansur Yavaş yalanlamaya çalıştı algı oyununu Halk Ekmek çalışanı bozdu! İşte Ankara’daki rüşvet çarkını yöneten isim

Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun o asgari ücrete zam yapmazsa biz 4 yıldır zam alamıyoruz. Göreve geldiklerinde başka bir sendikaya geçin diye bize baskı yapıldı. Herkes söylenilen sendikaya geçti önce. Sonra eski sendikamıza geri döndük, şimdi tekrar bir sendika değişikliği oldu. Şu anda 7 kişi hariç geri kalan herkes onların istediği sendikanın üyesi konumunda. Herkes ekmeğinin peşinde olduğu için sesini çıkaramıyor." ifadelerini kullandı.

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CHP’li Mansur Yavaş yalanlamaya çalıştı algı oyununu Halk Ekmek çalışanı bozdu! İşte Ankara’daki rüşvet çarkını yöneten isim

"PARA VERMEDEN İŞE GİRENLERİ MOBBİNG, BASKI VE ZULÜMLE YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"
4 buçuk yılda Halk Ekmek Fabrikası'na 200 kişiye yakın eleman alındığını belirten Saykılı, "Tabi ki gelip işi beğenmeyip gidenlerin sayısıyla birlikte bu rakam 200'ün çok üstünde. Çünkü adamlar işe girerken kendilerine 'müdür, şef vs. olacaksın 18 bin TL – 20 bin TL arası maaş alacaksın' demişler. Ama gelen adamlara 11 bin TL – 9 bin TL maaş ödemesi yapılmış. Şu anda öyle bir duruma geldiler ki kendi dönemlerinde aldıkları adamları işten atmaya başladılar. Neden attıklarına gelecek olursak bu insanların bazıları para vererek işe girmiş. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz senelerde verilen para miktarı 20-25 bin TL arasıydı. Para vermeden işe girenleri de tespit edip mobbing, baskı ve zulümlerle yıldırmaya çalışıyorlar.