Tekirdağ’daki kreşteki çocuklara öğretmen eziyeti! Evde oyuncak bebeğini ellerini bağlayarak uyutunca…

SAVCILIK GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan veliler, savcılığın kamera kayıtlarına el koyması talebinde bulundu. Velilerin talebini yerinde gören savcılık kamera kayıtlarına el koyarak incelemeye aldı. Yapılan görüntü çözümünde öğretmenlerin çocuklara kameraların görüş alanlarında dahil sert davrandığı, hırpaladığı, ağlattığı, kısmen cezalandırdığı ve kasıtlı olarak portatif bazalarla defalarca çocukların kafasına vurdukları anlar, çocukların bazalar yanlarından geçirilirken korkuyla kafalarını yere eğdikleri anlar, öğretmenlerin çocukların yataklarının üzerine ayakkabı ile bastıkları anlar da kreşin güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Sınıfın ve yatakhanenin aynı olduğu alanda günlerce çocukların masalarının üzerinde bulunan bir LCD televizyona, çocuğun elinin değmesiyle hırpalanıp, ellerine vurulan bazı çocukların eline verilen peçetelerle televizyon üzerindeki lekelerin sildirilme anları da görüntülere yansırken, öğretmenlerin bazı çocukların giyim ve soyunma anlarında onlara refakat etme yerine sürekli cep telefonlarıyla takındıkları rahat tavırlar kameralara yansıdı.