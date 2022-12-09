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Tekirdağ’daki kreşteki çocuklara öğretmen eziyeti! Evde oyuncak bebeğini ellerini bağlayarak uyutunca…

Tekirdağ Çerkezköy'de Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde iki öğretmenin çocuklara pek çok kez uyguladığı şiddet kameralara anbean yansıdı. Her şey eve giden çocukların, oyuncak bebeklerini ellerini arkadan kurdele ile bağlayarak uyutmaya çalışmasıyla ortaya çıkmış…

Giriş Tarihi: 09.12.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 14:33
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Tekirdağ’daki kreşteki çocuklara öğretmen eziyeti! Evde oyuncak bebeğini ellerini bağlayarak uyutunca…

Çerkezköy Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde bir takım ailelerin çocuklarının evdeki hareketlerini anlamaya çalışmaları üzerine başlattıkları araştırma, Çerkezköy'deki bir takım fabrikalarda çalışan ailelerin çocuklarını bıraktıkları kreşte çocuklarının şiddete maruz kaldığını gün yüzüne çıktı. Geçen aylarda 3-4 yaş grubu çocukların gittiği kreşe çocuğunu yollayan anne E.E., iddiaya göre D.E. isimli kızının evde bebeğiyle oynadığı sırada, bebeğinin ellerini kurdeleyle arkadan bağlayarak uyutmaya çalışmasını tuhaf görmesi üzerine çocuğuna, "Kızım neden bebeğine böyle davranıyorsun" diye sordu. Kızından, "Uyuması lazım" yanıtını alan anne, "Neden böyle yapıyorsunuz" sorusuna da "Kreşte uyumayanları öğretmenlerimiz böyle uyutuyor" cevabıyla karşı karşıya kaldı.

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Tekirdağ’daki kreşteki çocuklara öğretmen eziyeti! Evde oyuncak bebeğini ellerini bağlayarak uyutunca…

"KİMLERE YAPIYOR?"

Hangi öğretmenin böyle yaptığını sorması üzerine kızından "S. öğretmenim, B. öğretmenim" cevaplarını alan anne E.E., "Peki kimlere yapıyor" sorusuna ise "Arkadaşlarıma" cevabını alınca kreşte bulunan velilerin oluşturdukları WhatsApp grubu üzerinden diğer bazı velilere ulaştı.

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Tekirdağ’daki kreşteki çocuklara öğretmen eziyeti! Evde oyuncak bebeğini ellerini bağlayarak uyutunca…

E.E., kendisini arayarak kızının davranışlarında bir değişiklik olup olmadığını sorması üzerine bir başka veli F.B.A. da iddiaya göre, kızıyla kreş hakkında konuştuğu esnada kızının uyuma ile bölümü anlatırken, arkadaşlarının da yatarken kalkmamaları için ellerinin arkadan bağlanarak uyutulduğunu söylemesi üzerine diğer velilerle iletişime geçti.

KREŞTEKİ ÇOCUKLARA ÖĞRETMEN EZİYETİ KAMERADA

Yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu kreşte, 20 kişilik sınıfta bu şekilde 7 velinin varlığını belirlemesinin ardından önce kreş yöneticileriyle görüşme talebinde bulunan veliler, buradan olumlu cevap alamayınca çareyi ÇOSB yönetiminde aradılar.

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Tekirdağ’daki kreşteki çocuklara öğretmen eziyeti! Evde oyuncak bebeğini ellerini bağlayarak uyutunca…

SAVCILIĞA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Buradan da 'böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı, kreşten çok memnun değillerse öğrencilerini alabilecekleri' cevabını alan veliler, kreşin Haziran, Temmuz ve Ağustos 2022 tarihlerine ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi talebinde bulundu. İddiaya göre velilerin talebini reddeden kreş yönetimi, bu veliler ve çocuklarını kreşle ilişkisini keserek, bunu mail yoluyla velilere bildirdi.

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Tekirdağ’daki kreşteki çocuklara öğretmen eziyeti! Evde oyuncak bebeğini ellerini bağlayarak uyutunca…

SAVCILIK GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan veliler, savcılığın kamera kayıtlarına el koyması talebinde bulundu. Velilerin talebini yerinde gören savcılık kamera kayıtlarına el koyarak incelemeye aldı. Yapılan görüntü çözümünde öğretmenlerin çocuklara kameraların görüş alanlarında dahil sert davrandığı, hırpaladığı, ağlattığı, kısmen cezalandırdığı ve kasıtlı olarak portatif bazalarla defalarca çocukların kafasına vurdukları anlar, çocukların bazalar yanlarından geçirilirken korkuyla kafalarını yere eğdikleri anlar, öğretmenlerin çocukların yataklarının üzerine ayakkabı ile bastıkları anlar da kreşin güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Sınıfın ve yatakhanenin aynı olduğu alanda günlerce çocukların masalarının üzerinde bulunan bir LCD televizyona, çocuğun elinin değmesiyle hırpalanıp, ellerine vurulan bazı çocukların eline verilen peçetelerle televizyon üzerindeki lekelerin sildirilme anları da görüntülere yansırken, öğretmenlerin bazı çocukların giyim ve soyunma anlarında onlara refakat etme yerine sürekli cep telefonlarıyla takındıkları rahat tavırlar kameralara yansıdı.