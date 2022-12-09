Dilara Gül Şişli’de skuter kazasında feci şekilde ölmüştü! Acı kaybın ardından kaza yerine ilk kez giden baba: Kasti olarak öldürdü

ACILI BABA: "KASTİ ÖLDÜRDÜ DİYE BAKIYORUM"

Gül, "Buraya ilk defa geldim, gelemedim daha doğru. Yer olarak da çok masum bir yer değil yani. Vuran kişi ben görmedim, etmedim, bilmedim diyor da; burada o hızla gidilmesi, orada görmedim demesi, inandırıcı gelmiyor yeri gördükten sonra. Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum. Taksirli ölüm değil yani bu. Taksirli ölüme sokuyorlar, trafik kazasında cezalar belli. Biz bunların hepsini hazırlıklıyız ama yani yeri gördükten sonra pek taksirli gibi gelmiyor bana. Bile isteye yapılmış bir şey gibi yani. Yani kuralları bilerek çiğniyor. İstemeden yapmış olabilir ama kuralları bilerek çiğniyor" dedi.