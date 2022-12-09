09 Aralık 2022, Cuma
Dilara Gül Şişli’de skuter kazasında feci şekilde ölmüştü! Acı kaybın ardından kaza yerine ilk kez giden baba: Kasti olarak öldürdü
İstanbul Şişli'de 23 yaşındaki Dilara Gül'ün skuter kullanırken, bir aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Kızının can verdiği yere ilk kez gittiğini söyleyen Arif Gül "Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum. Yeri gördükten sonra pek taksirli gibi gelmiyor bana" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:00
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