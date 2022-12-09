09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dilara Gül Şişli’de skuter kazasında feci şekilde ölmüştü! Acı kaybın ardından kaza yerine ilk kez giden baba: Kasti olarak öldürdü

Dilara Gül Şişli’de skuter kazasında feci şekilde ölmüştü! Acı kaybın ardından kaza yerine ilk kez giden baba: Kasti olarak öldürdü

İstanbul Şişli'de 23 yaşındaki Dilara Gül'ün skuter kullanırken, bir aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Kızının can verdiği yere ilk kez gittiğini söyleyen Arif Gül "Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum. Yeri gördükten sonra pek taksirli gibi gelmiyor bana" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:00
  • 1
  • 23
Dilara Gül Şişli’de skuter kazasında feci şekilde ölmüştü! Acı kaybın ardından kaza yerine ilk kez giden baba: Kasti olarak öldürdü

İstanbul'un Şişli ilçesi Osmanbey Halaskargazi Caddesi'nde 12 Temmuz'da meydana gelen feci kazada, Mecidiyeköy istikametinde ilerleyen Hakan Akçelik'in hakimiyetindeki araç, Ergenekon Caddesi'ne geri dönmek isteyen skuter kullanıcısı Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzağa fırlayan genç kız Gül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Dilara Gül Şişli’de skuter kazasında feci şekilde ölmüştü! Acı kaybın ardından kaza yerine ilk kez giden baba: Kasti olarak öldürdü

KEŞİF YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, Dilara Gül'ün ailesinin avukatı olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme, 9 Aralık'ta olay yerinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi.

  • 3
  • 23
Dilara Gül Şişli’de skuter kazasında feci şekilde ölmüştü! Acı kaybın ardından kaza yerine ilk kez giden baba: Kasti olarak öldürdü

Kazanın yaşandığı günden 5 ay sonra olay yerinde keşif yapıldı. Hakim, uzman bilirkişi, Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve avukatların bulunduğu keşifte, taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuksuz yargılanan Hakan Akçelik, kaza anını anlattı.

  • 4
  • 23
Dilara Gül Şişli’de skuter kazasında feci şekilde ölmüştü! Acı kaybın ardından kaza yerine ilk kez giden baba: Kasti olarak öldürdü

"ACIYI TEKRARDAN YAŞADIK"

Kızının hayatını kaybettiği kaza yerine ilk defa geldiğini ifade eden Arif Gül, "Bilirkişi raporları alınacak dendi. Sanığın, karşıdaki kişinin bilgilerine başvurulacak diye geldik buraya. Yani çok da bir şey anlamış değilim tabii konuyla alakalı. Hakimlerin, bilirkişi raporunu bekleyeceğiz bu saatten sonra. Olayın acısı devam ediyor zaten, bir daha tekrardan yaşadık şu anda" dedi.

  • 5
  • 23
Dilara Gül Şişli’de skuter kazasında feci şekilde ölmüştü! Acı kaybın ardından kaza yerine ilk kez giden baba: Kasti olarak öldürdü

ACILI BABA: "KASTİ ÖLDÜRDÜ DİYE BAKIYORUM"

Gül, "Buraya ilk defa geldim, gelemedim daha doğru. Yer olarak da çok masum bir yer değil yani. Vuran kişi ben görmedim, etmedim, bilmedim diyor da; burada o hızla gidilmesi, orada görmedim demesi, inandırıcı gelmiyor yeri gördükten sonra. Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum. Taksirli ölüm değil yani bu. Taksirli ölüme sokuyorlar, trafik kazasında cezalar belli. Biz bunların hepsini hazırlıklıyız ama yani yeri gördükten sonra pek taksirli gibi gelmiyor bana. Bile isteye yapılmış bir şey gibi yani. Yani kuralları bilerek çiğniyor. İstemeden yapmış olabilir ama kuralları bilerek çiğniyor" dedi.