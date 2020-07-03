ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu. Temizlik seti, dijital cam baskül, burun kılı alma cihazı, 3+1 basamaklı merdiven, çek-as kurutmalık, yelpaze kurutmalık, banyo ürünleri gibi ürünler bu haftanın indirimleri arasında yer alıyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu neler olacak? ŞOK 4 Temmuz kampanyaları neler? İşte ŞOK 4 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...