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Haberler Galeri ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 4 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta sonu kampanyalarını duyuran ŞOK marketlerin bu haftaki kampanyalarında en çok dikkat çekenler arasında Çek-As Kurutmalık yer alıyor. 4 Temmuz'da satışa çıkacak hafta sonu indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? ŞOK 4 Temmuz indirimleri neler? İşte ŞOK 4 Temmuz 20202 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 14:28
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ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu. Temizlik seti, dijital cam baskül, burun kılı alma cihazı, 3+1 basamaklı merdiven, çek-as kurutmalık, yelpaze kurutmalık, banyo ürünleri gibi ürünler bu haftanın indirimleri arasında yer alıyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu neler olacak? ŞOK 4 Temmuz kampanyaları neler? İşte ŞOK 4 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Temizlik Seti

• Katlanır ve toplanır

• Çekme kolluve tekerlekli

• Toz filtreli

• Ayrı su vesıkma haznesi

• 180° açılırmafsal

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ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dijital Cam Baskül

•Sertleştirilmiş cam yüzey

• Ayak dokunuşu ile çalıştırma

• 5-180Kg. Ölçüm aralığı

• Hatasız ölçüm için dörtlü sensör sistemi

• Geniş LCD ekran

• Kendiliğinden sıfırlama ve kapanma

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ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Rio Burun Kılı AlmaCihazı

• Güçlü ve sessiz motor

• Temizleme fırçası

• 1 adet 1,5V AA pil ileçalışır

• Taşınabilir

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ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Çek-As Kurutmalık

• 20 mt çamaşır asma kapasitesi

• 5 sıra otomatik toplanır ipli sistem

• 8,5x47x6,5 cm