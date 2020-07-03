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ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK 4 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta sonu kampanyalarını duyuran ŞOK marketlerin bu haftaki kampanyalarında en çok dikkat çekenler arasında Çek-As Kurutmalık yer alıyor. 4 Temmuz'da satışa çıkacak hafta sonu indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? ŞOK 4 Temmuz indirimleri neler? İşte ŞOK 4 Temmuz 20202 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 03.07.2020 14:21Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 14:28