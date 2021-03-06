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Haberler Galeri Son dakika | Özel harekat mağarayı bastı! Karşılaşılan manzara şoke etti

Son dakika | Özel harekat mağarayı bastı! Karşılaşılan manzara şoke etti

Şanlıurfa'da Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 200 polisin katılımıyla kent merkezinde bulunan mağaralar bölgesine operasyon düzenlendi. Drone ile yapılan operasyonda bir mağarada kumar oynandığı belirlendi. Operasyonda, 8 ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirilirken, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 12:20
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Son dakika | Özel harekat mağarayı bastı! Karşılaşılan manzara şoke etti
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan ve genellikle ahır olarak kullanılan mağaralara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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Son dakika | Özel harekat mağarayı bastı! Karşılaşılan manzara şoke etti
Araçların giremediği bölgeye geçen ekipler, dağlık alandaki mağaralara giden stabilize yolların giriş ve çıkışlarının kapattı.
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Son dakika | Özel harekat mağarayı bastı! Karşılaşılan manzara şoke etti
Operasyonda, bazı mağaraların demir kapıları koçbaşı kırılarak açıldı.
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Son dakika | Özel harekat mağarayı bastı! Karşılaşılan manzara şoke etti
Bir mağaraya giren ekipler, 200 metrekare olan alanda geceleri kumar oynamak için hazırlanmış masalar ve kumar oynatma düzenekleri bulundu.
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Son dakika | Özel harekat mağarayı bastı! Karşılaşılan manzara şoke etti
Baskınlarda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar malzemeleri ele geçirildi.
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