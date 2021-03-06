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Haberler Galeri Son dakika: Kızıl gezegen Mars'ın gizemi ortaya çıkıyor! NASA görüntüleri yayınladı! Dünyanın gözü burada

Son dakika: Kızıl gezegen Mars'ın gizemi ortaya çıkıyor! NASA görüntüleri yayınladı! Dünyanın gözü burada

Son dakika | Bilim dünyasının sırrını çözmek için yıllardır üzerinde araştırma yaptığı Kızıl gezegen olarak bilinen Mars'ın gizemi çözülüyor. Son olarak, NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı Persevarence ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Kızıl Gezegen'den, test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarda, aracın bıraktığı lastik izleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 12:59
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Son dakika: Kızıl gezegen Mars'ın gizemi ortaya çıkıyor! NASA görüntüleri yayınladı! Dünyanın gözü burada
Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de ilk test sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Perseverance'ın ilk test sürüşünde 33 dakika boyunca yaklaşık 6,5 metre yol katettiğini duyurdu.
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Son dakika: Kızıl gezegen Mars'ın gizemi ortaya çıkıyor! NASA görüntüleri yayınladı! Dünyanın gözü burada
30 Temmuz 2020'de yola çıkan ve Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de inen Perseverance, 4 metrelik mesafeye yol aldı. Ardından 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri doğru hareket etti. Mars keşif aracının lastik izlerini bıraktığı da görüldü. NASA mühendisi Anais Zarifian, ilk test sürüşünü "Bu bizim ilk denememizdi" sözleriyle anlattı.
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Son dakika: Kızıl gezegen Mars'ın gizemi ortaya çıkıyor! NASA görüntüleri yayınladı! Dünyanın gözü burada
Zarifian, test sürüşünün 'inanılmaz' derecede iyi geçtiğini belirtti. "Ekibimiz için çok büyük kilometre taşı" dedi. Perseverance'ın Jezero Krateri'nde daha uzun seferler için yeni rotalar da belirleniyor.
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Son dakika: Kızıl gezegen Mars'ın gizemi ortaya çıkıyor! NASA görüntüleri yayınladı! Dünyanın gözü burada

49 KİLOMETRELİK KRATER
Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardından 18 Şubat'ta Mars'a inmişti. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor. Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater.

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Son dakika: Kızıl gezegen Mars'ın gizemi ortaya çıkıyor! NASA görüntüleri yayınladı! Dünyanın gözü burada
Perseverance taşıdığı birçok gelişkin cihazla gezegenin jeolojik yapısı, atmosferi, çevre koşulları ile ilgili bilgi topluyor. Bu görüntü, aracın en yüksek noktasındaki kamera ile çekildi. Bu kamera aynı zamanda aracın gideceği yönü belirlemesine de yardım ediyor.
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