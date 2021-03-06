Son dakika: Kızıl gezegen Mars'ın gizemi ortaya çıkıyor! NASA görüntüleri yayınladı! Dünyanın gözü burada

49 KİLOMETRELİK KRATER

Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardından 18 Şubat'ta Mars'a inmişti. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor. Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater.