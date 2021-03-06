Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cumartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cumartesi hava durumu... Tüm Türkiye'de cumartesi günü sokak yasaklarının kaldırılmasının ardından, bugün dışarı çıkacak herkes havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da yağış için saat verildi.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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