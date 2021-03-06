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0){for(t=0;t
06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cumartesi hava durumu Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cumartesi hava durumu Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 6 Mart Cumartesi hava durumu... Tüm Türkiye'de cumartesi günü sokak yasaklarının kaldırılmasının ardından, bugün dışarı çıkacak herkes havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da yağış için saat verildi. Giriş Tarihi: 06.03.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 11:06 Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından Cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı. İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüs duraklarına geldi. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. GALERİ DEVAM EDİYOR Kadıköy ve Kartal'da bazı otobüs duraklarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını unutularak otobüse bindikleri görüldü. Kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetimleri de devam etti. Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. PEKİ HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren yağış başlayacak. Antalya, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir'de de sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor Marmara, Ege, Karadeniz ile Antalya, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir'de sağanak yağmur bekleniyor. Yağış alan bölgelerde sıcaklıkların bir anda 2 ila 8 derece azalacağı belirtilirken, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevrelerinde sağanak kuvvetli olacak. İstanbul'da bugün yağış öğle saatlerinden itibaren başlayacak. SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK Sıcaklıkların ya��ış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.