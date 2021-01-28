BİM iş ilanları peş peşe yayımlandı! 2021'de birçok ilde işçi alımı yapılacak! BİM personel alımı kadro dağılımı...

BİM personel alımı başvuru nasıl yapılır? 81 il genelinde binlerce şubesi bulunan BİM marketler, açık iş pozisyonları için personel alımına devam ediyor. Birçok ilde personel alımı yapacak BİM, iş ilanlarını peş peşe yayımladı. BİM personel alımı başvuru işlemleri konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru şartları ve başvuru aşaması ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 16:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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