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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM iş ilanları peş peşe yayımlandı! 2021'de birçok ilde işçi alımı yapılacak! BİM personel alımı kadro dağılımı... BİM iş ilanları peş peşe yayımlandı! 2021'de birçok ilde işçi alımı yapılacak! BİM personel alımı kadro dağılımı... BİM personel alımı başvuru nasıl yapılır? 81 il genelinde binlerce şubesi bulunan BİM marketler, açık iş pozisyonları için personel alımına devam ediyor. Birçok ilde personel alımı yapacak BİM, iş ilanlarını peş peşe yayımladı. BİM personel alımı başvuru işlemleri konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru şartları ve başvuru aşaması ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Giriş Tarihi: 28.01.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 16:48
BİM personel alımı ilanları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, internet sitesi üzerinden yeni iş ilanlarını yayımladı. Birçok ilde personel alımı yapacağını duyuran BİM marketlere bordro ve özlük işleri asistanı, mağaza geliştirme asistanı, muhasebe personeli, kasa reyon personeli, taze gıda personeli, kasap personeli, depo personeli, şarküteri personeli gibi birçok kadroya personel alımı gerçekleştirilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
İşte BİM marketlerin 38 farklı ilanla duyurduğu personel alımı kadro dağılımı ve alım yapılacak iller:
POZİSYON ADI VE İL
Florya / Bakırköy Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Bağlar Mh. / Erenler Bölge Taze Gıda Personeli Sakarya Muhasebe Personeli İstanbul(Asya) Bordro ve Özlük İşleri Asistanı İstanbul(Avr.) Mağaza Geliştirme Asistanı İstanbul(Asya) Mağaza Geliştirme Asistanı Ankara
Yazılım Geliştirme Asistanı İstanbul(Asya)
Kurtköy / Pendik Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya) Kurtköy / Pendik Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya) Çengelköy / Üsküdar Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya) Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya) Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...