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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK 29 Ocak indirimleri neler? Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kampanyalarını cuma günü satışa çıkaran ŞOK marketler, bu hafta ev ihtiyaçları için sürpriz ürünleri müşterileriyle buluşturacak. Dik süpürge, camlı sarkıt avize, mini abajur, ütü masası, scotch tv battaniyesi, kurutmalık, aloe vera nano yastık gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Giriş Tarihi: 28.01.2021 17:25
ŞOK'ta bu cuma hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK'a bu hafta neler geliyor? gibi sorular son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tencere setinden meşrubat bardağına, derin dondurucu saklama kabından toprak güveç tencereye birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Haberin devamında güncel listeyi görüntüleyerek, markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR 7 Parça Tencere Seti
• 4 mm Ezme
• İç ve dış granit kaplama
• Bakalit kulp
Tezgah Üstü Tabaklık
Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı
2'li Süzgeçli Kase Set
Süzgeçli Fresh Saklama Kabı
Tezgah Üstü Havluluk
3'lü Meşrubat Bardağı
3'lü Fırın Sütlaç Kasesi
Toprak GüveçTencere
25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ
Finish Hepsi Bir Arada Tablet
Activex Antibakteriyel Islak Havlu
Selin Limon Kolonyası
Dik Süpürge
•Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
•Motor koruma filtresi
•5 m kablo uzunluğu
•6 m çalışma yarıçapı