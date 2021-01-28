ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'ta bu cuma hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK'a bu hafta neler geliyor? gibi sorular son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tencere setinden meşrubat bardağına, derin dondurucu saklama kabından toprak güveç tencereye birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Haberin devamında güncel listeyi görüntüleyerek, markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.