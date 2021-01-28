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Haberler Galeri ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 29 Ocak indirimleri neler? Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kampanyalarını cuma günü satışa çıkaran ŞOK marketler, bu hafta ev ihtiyaçları için sürpriz ürünleri müşterileriyle buluşturacak. Dik süpürge, camlı sarkıt avize, mini abajur, ütü masası, scotch tv battaniyesi, kurutmalık, aloe vera nano yastık gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 17:25
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ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'ta bu cuma hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK'a bu hafta neler geliyor? gibi sorular son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tencere setinden meşrubat bardağına, derin dondurucu saklama kabından toprak güveç tencereye birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK 29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Haberin devamında güncel listeyi görüntüleyerek, markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

7 Parça Tencere Seti

• 4 mm Ezme

• İç ve dış granit kaplama

• Bakalit kulp

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ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?


Tezgah Üstü Tabaklık

Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı

2'li Süzgeçli Kase Set

Süzgeçli Fresh Saklama Kabı

Tezgah Üstü Havluluk

3'lü Meşrubat Bardağı

3'lü Fırın Sütlaç Kasesi

Toprak GüveçTencere

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ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Finish Hepsi Bir Arada Tablet

Activex Antibakteriyel Islak Havlu

Selin Limon Kolonyası

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ŞOK cuma kampanyaları belli oldu! 29 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dik Süpürge

•Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi

•Motor koruma filtresi

•5 m kablo uzunluğu

•6 m çalışma yarıçapı