Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şoke eden itiraf! "Burhan Aykurt'u..."

Müge Anlı yeni bir olayla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'yi sarsan bir cinayet itirafı geldi. Burhan Aykurt'un nasıl kaybolduğunu araştıran Müge Anlı, canlı yayında gelen son dakika itirafıyla şoke oldu. Müge Anlı, programdaki gelişmeler sonrası Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığını öğrendi. 29 Kasım 2018'den beri ortalıkta olmayan Burhan Aykurt için şüpheler artmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası gelen cinayet itirafı herkesi şaşkına çevirdi.