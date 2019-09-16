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Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şoke eden itiraf! "Burhan Aykurt'u..."

Müge Anlı yeni bir olayla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'yi sarsan bir cinayet itirafı geldi. Burhan Aykurt'un nasıl kaybolduğunu araştıran Müge Anlı, canlı yayında gelen son dakika itirafıyla şoke oldu. Müge Anlı, programdaki gelişmeler sonrası Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığını öğrendi. 29 Kasım 2018'den beri ortalıkta olmayan Burhan Aykurt için şüpheler artmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası gelen cinayet itirafı herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 17:07
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Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şoke eden itiraf! Burhan Aykurt'u...

ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'yi sarsan bir cinayet itirafı geldi. Burhan Aykurt'un nasıl kaybolduğunu araştıran Müge Anlı, canlı yayında gelen son dakika itirafıyla şoke oldu. Müge Anlı, programdaki gelişmeler sonrası Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığını öğrendi.

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Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şoke eden itiraf! Burhan Aykurt'u...

29 Kasım 2018'den beri ortalıkta olmayan Burhan Aykurt için şüpheler artmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası gelen cinayet itirafı herkesi şaşkına çevirdi.

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Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şoke eden itiraf! Burhan Aykurt'u...

Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, canlı yayında çelişkili ifadeler kullanınca Müge Anlı olaya müdahil oldu. Son olarak Mahmut Bey, kardeşinin kaybolmadan önce bir banka hesabına kira ödemesi olarak para gönderdiğini ifade etti. Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı da iddia ediliyor.

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Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şoke eden itiraf! Burhan Aykurt'u...

Hem ekran başındakiler hem stüdyodakiler hem de sosyal medyada olayı inceleyenler abi Mahmut Aykurt'un çelişkili ifadelerinden şüpheleniyor.

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Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şoke eden itiraf! Burhan Aykurt'u...

Kayıp Burhan Aykurt'un kuzeni Mehmet Karakaya da "Mahmut'un konuşmaları kimseyi ikna etmedi. Bu programda Burhan ele alındığında 50 kişi birden izledik ama kimse Mahmut'un ifadelerine inanmadı." dedi. Müge Anlı'nın soruları sonrasında Mahmut Bey'e eşininde inanmadığı ortaya çıktı.