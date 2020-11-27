Müge Anlı Selver İnce ve annesini 17 yıl sonra kavuşturdu!

Kendisini dünyaya getiren anne babanın eksikliğiyle çocukluğu buruk geçen genç kadın büyür büyümez hikayesinin peşine düştü. Yaşım biraz daha büyüdükten sonra babaanneme sordum beni kimden, nereden aldıklarını. Bana gece yarısı, taksicilik yapan biri aracıyla Isparta çevresinden aldıklarını ancak aracı kişinin öldüğünü, çok karanlık olduğu için aracı kişinin yüzünü net görmediğini söyledi.

Daha küçük bir çocukken evlatlık verilmeden öncesini ve sonrasını kıyaslayan İnce ömrünün 3,5 yılından birkaç şey hatırlayabiliyordu.