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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Safaride dehşet anları! Dev filin saldırısına uğradılar Safaride dehşet anları! Dev filin saldırısına uğradılar
Sri Lanka'da bulunan Yala Ulusal Parkı'na safariye gelen turistler hayatlarının şokunu yaşadı. Dev fil turistleri taşıyan aracı tehdit olarak görünce birden saldırmaya başladı. Filin saldırısına uğrayan turistler ne olduğunu anlayamadı. O anlar böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 11:42
Sri Lanka'da safariye çıkan turistler beklemedikleri bir sürprizle karşı karşıya kaldılar.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vahşi doğayı çekmek için gelen turistler dev filin saldırısına maruz kaldı.
Korku dolu anlar yaşayan turistler şoförün hamlesiyle saldırıdan yara almadan kurtuldu.