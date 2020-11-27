Safaride dehşet anları! Dev filin saldırısına uğradılar

Sri Lanka'da bulunan Yala Ulusal Parkı'na safariye gelen turistler hayatlarının şokunu yaşadı. Dev fil turistleri taşıyan aracı tehdit olarak görünce birden saldırmaya başladı. Filin saldırısına uğrayan turistler ne olduğunu anlayamadı. O anlar böyle görüntülendi.