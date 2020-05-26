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Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeni felaket! Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada | Video
Son dakika haberi... Çin'de meydana gelen sarı kum fırtınası nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Bölgede, gökyüzü şiddetli kum fırtınası nedeniyle sarı renge boyandı. Görüş mesafesinin 500 metreye kadar düştüğü Golmud'da araçlarıyla yola çıkan sürücüler kum fırtınası nedeniyle yolda kaldı.
Giriş Tarihi: 26.05.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 15:49
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