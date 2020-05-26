26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeni felaket! Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada | Video

Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeni felaket! Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada | Video

Son dakika haberi... Çin'de meydana gelen sarı kum fırtınası nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Bölgede, gökyüzü şiddetli kum fırtınası nedeniyle sarı renge boyandı. Görüş mesafesinin 500 metreye kadar düştüğü Golmud'da araçlarıyla yola çıkan sürücüler kum fırtınası nedeniyle yolda kaldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 15:49
  • 1
  • 4
Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeni felaket! Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada | Video

Çin'in Qinghai eyaletine bağlı Haixi Moğol ve Tibet özerk ilinde bulunan Golmud'da sarı kum fırtınası meydana geldi.

  • 2
  • 4
Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeni felaket! Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada | Video

Bölgede, gökyüzü şiddetli kum fırtınası nedeniyle sarı renge boyandı.

  • 3
  • 4
Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeni felaket! Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada | Video

Görüş mesafesinin 500 metreye kadar düştüğü Golmud'da araçlarıyla yola çıkan sürücüler kum fırtınası nedeniyle yolda kaldı.

  • 4
  • 4
Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeni felaket! Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada | Video

Kum fırtınasının sona ermesiyle, sürücüler de dikkatli bir şekilde bölgeden ayrıldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN