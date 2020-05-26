27 Mayıs'ta Çankaya Köşkü'nde polisti... O günleri böyle anlattı!

Bayar'ın götürülmesinin ardından bir süre daha Köşk'te beklediklerini ifade eden Çelebi, daha sonra gelen bir araçla Köşk'te görevli polislerin de gözaltına alındığını aktardı.

Harbiye'ye götürüldüklerini ve orada bir banyoya sokulduklarını dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"İçeride sivil asker polis ne buldularsa doldurmuşlar. Harbiye'nin bahçesi de dolu. Öğleye doğru acıkınca yemek getirdiler. Adamlar hazırlanmış, bir haftadan beri hazırlık yapmışlar. Bizim haberimiz yok. Herkes uyuyor, hiç dedikodu da olmadı. Kazanlarla yemek pişirmiş, hazırlanmış herifler. Bir süre sonra 'Silah başına silah başına' seslerini duyduk. İşte şimdi katliam oluyor dedim."