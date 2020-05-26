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Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeni felaket! Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada | Video

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Giriş: 26.05.2020 15:42
Güncelleme:26.05.2020 15:45
Son dakika haberi... Çin’de meydana gelen sarı kum fırtınası nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Bölgede, gökyüzü şiddetli kum fırtınası nedeniyle sarı renge boyandı. Görüş mesafesinin 500 metreye kadar düştüğü Golmud’da araçlarıyla yola çıkan sürücüler kum fırtınası nedeniyle yolda kaldı.

Çin'in Qinghai eyaletine bağlı Haixi Moğol ve Tibet özerk ilinde bulunan Golmud'da sarı kum fırtınası meydana geldi. Bölgede, gökyüzü şiddetli kum fırtınası nedeniyle sarı renge boyandı.

Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çinde yeni felaket! Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada | Video SON DAKİKA: KORONAVİRÜSÜN ORTAYA ÇIKTIĞI ÇİN'DE YENİ FELAKET! GÖKYÜZÜ SARI RENGE BÜRÜNDÜ! KORKUNÇ ANLAR KAMERADA | VİDEO

Görüş mesafesinin 500 metreye kadar düştüğü Golmud'da araçlarıyla yola çıkan sürücüler kum fırtınası nedeniyle yolda kaldı. Kum fırtınasının sona ermesiyle, sürücüler de dikkatli bir şekilde bölgeden ayrıldı.

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