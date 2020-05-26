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Haberler Galeri Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...

Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...

Son dakika haberi... Çin'den Avustralya'ya giden gemiden, Sidney açıklarında dev dalgalar nedeniyle 40 konteyner suya düştü, 73 konteyner ise hasar aldı. Gemiye ait görüntüler ise Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) tarafından paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 15:01
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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...

Çin'in Ningbo kentindeki limandan Avustralya'nın Melbourne kenti limanına giden 'APL England' adlı Singapur bandralı gemi, Sydney açıklarında hareket halindeyken büyük dalgalar nedeniyle sarsıldı.

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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...

Büyük dalgalarla sallanan gemiden 40 konteyner suya düştü, 73 konteyner ise hasar aldı.

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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...

AMSA'nın yayınladığı görüntülerde, gemideki hasarlı konteynerler yer alırken; geminin 24 Mayıs'ta Melbourne limanına yanaştığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...

2012 yılında karaya oturarak, Yeni Zelanda'da çevre felaketine neden olan gemi kazası işte böyle görüntülenmişti.

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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...