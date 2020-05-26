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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
Son dakika haberi... Çin'den Avustralya'ya giden gemiden, Sidney açıklarında dev dalgalar nedeniyle 40 konteyner suya düştü, 73 konteyner ise hasar aldı. Gemiye ait görüntüler ise Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) tarafından paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 15:01
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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...
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Son dakika: Denizde korkunç anlar kamerada! Dalgalarla boğuşan konteyner gemisi saniyeler sonra...