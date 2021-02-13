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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında iki yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine tüm yolcular karantinaya alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, durumları riskli çıkan iki yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı. Giriş Tarihi: 13.02.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 10:00
Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi. Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. TEST SONUÇLARI ÇIKANA KADAR YURDA YERLEŞTİRİLDİLER
Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi.
Öte yandan, durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.