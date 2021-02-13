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Haberler Galeri Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı

Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı

Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında iki yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine tüm yolcular karantinaya alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, durumları riskli çıkan iki yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 13.02.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 10:00
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Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı

Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

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Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı
Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi.
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Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı
Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
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Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı

TEST SONUÇLARI ÇIKANA KADAR YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi.

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Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı
Öte yandan, durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.