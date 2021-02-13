Son dakika: Kırıkkale'de kırmızı alarm! Tüm yolcular karantinaya alındı

Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında iki yolcunun durumunun riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine tüm yolcular karantinaya alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, durumları riskli çıkan iki yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 13.02.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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