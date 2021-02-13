Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.s) Recep ayı duası...

RECEP AYININ FAZİLETLERİ

İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s), Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş: "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla Ramazana ulaştır."

Özellikle Recep ve Şaban ayında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çünkü Hz. Muhammed'in bir hadisinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edildiğini belirtmiş 'Dolayısıyla amellerimin ben oruçluyken Allah'a arz edilmesini isterim' demiştir.