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Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.s) Recep ayı duası...
Recep ayı faziletleri nelerdir? Yüce Allah'ın sayısız lütuf ve ihsanı ile ömrümüze bereket, ruhumuza sükûnet katan üç aylar bugün başlıyor. İslam alemi bugün Recep ayına kavuştu. Üç ayların başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, Recep ayının önemi oldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.s) Recep ayı duası nedir?
Giriş Tarihi: 13.02.2021 11:31
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