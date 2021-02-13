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Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.s) Recep ayı duası...

Recep ayı faziletleri nelerdir? Yüce Allah'ın sayısız lütuf ve ihsanı ile ömrümüze bereket, ruhumuza sükûnet katan üç aylar bugün başlıyor. İslam alemi bugün Recep ayına kavuştu. Üç ayların başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, Recep ayının önemi oldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.s) Recep ayı duası nedir?

Giriş Tarihi: 13.02.2021 11:31
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Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in s.a.s Recep ayı duası...

Recep ayı önemi nedir? Her yıl gelişi heyecanla beklenen nadide zaman dilimlerinden olan üç aylar bugün başlıyor. Üç aylar, ilahi rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı, müminlerin topluca ibadete yöneldiği aylardır. Yüce Allah'ın kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Recep ayının gelmesi ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Peki, Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? İşte Hz. Muhammed'in (s.a.s) Recep ayı duası...

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Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in s.a.s Recep ayı duası...

RECEP AYININ FAZİLETLERİ

İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s), Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş: "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla Ramazana ulaştır."

Özellikle Recep ve Şaban ayında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çünkü Hz. Muhammed'in bir hadisinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edildiğini belirtmiş 'Dolayısıyla amellerimin ben oruçluyken Allah'a arz edilmesini isterim' demiştir.

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Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in s.a.s Recep ayı duası...

Hz. Muhammed'in bu aylara özel olarak yaptığı bir ibadet olup olmadığı şeklindeki soruya da şu cevap verildi: "Özel bir ibadeti yoktu ama bu aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutardı. Hatta müminlerin annesi Hz. Aişe rivayet eder, 'Hz. Peygamber Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki bizde sanki orucu hiç açmayacakmış gibi bir algı meydana gelirdi' der.

Üç aylar, içlerinde 5 kandil gecesinden 4'ünü taşıyor olmaları açısından da önem taşıyor.

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Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in s.a.s Recep ayı duası...

RECEP AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Recep ayında bulunan iki kandil gecesi de Recep ayına ayrı bir değer ve fazilet katmaktadır. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Mübarek Regaip Kandilidir. Bu Kandil ile Müslümanlar üç aylara giriş yapmaktadır. Yirmi yedinci gecesi ise Mübarek Miraç Kandilidir. Bilindiği gibi Miraç Kandili, beş vakit namazın mü'minlere farz kılındığı, Bakara suresini son iki ayetinin indirildiği ve iman ile ölen mü'minlerin Cennete gireceğinin müjdelendiği mübarek bir gecedir.

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Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir? Hz. Muhammed'in s.a.s Recep ayı duası...

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMAK

İslam âlimlerinin bildirdiğine göre, bu ay ekim ve ziraat ayıdır. Sevaplı işler, oruç tutmak, tövbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat ve ekim ayıdır. Şaban ayı bakım ayıdır. Ramazan ayı biçim ayıdır, yani mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Recep ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan mağfiret mevsimin ilk ayı, Regaip de ilk kandili olmuş oluyor.

Onun için, "Recep ayı tövbe ayıdır." demişler. Yani kul ne yapmalı? "Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet..." diyerek hatasını itiraf edip, hatasından dönerek, Cenâb-ı Hakk'ın yoluna girmelidir.