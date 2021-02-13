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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Uyurgezer hırsızın numarası tutmadı! Polisin ısrarı karşısında her şeyi itiraf etti Son dakika: Uyurgezer hırsızın numarası tutmadı! Polisin ısrarı karşısında her şeyi itiraf etti Denizli'de devriye atan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yakalanacağını anlayacağını inşaattan çaldığı demirleri bırakarak kaçmaya çalıştı. Otomobili park halinde bulan polis ekipleri, içerisinde uyuyan şahsı uyandırmak için epey mücadele etti. İlk olarak demirlerin araca takıldığını iddia eden şüpheli, ekiplerin pes etmeyeceğini anlayınca her şeyi itiraf etti. Giriş Tarihi: 13.02.2021 09:43
Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye atan polis ekipleri yan sokaktan ilerleyen otomobilden çıkan kıvılcımları görerek aracı takibe aldı.
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20 YC 849 plakalı otomobil sürücüsü dur ihtarına rağmen süratle kaçmaya başladı. Aralıksız takibi bırakmayan polis ekiplerinin görüş açısından çıktığı anda otomobilin arkasına bağlı demirleri sokak ortasına bırakarak otomobili ile kaçmaya çalıştı.
Aracı çevrede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, otomobili park halinde buldu. Otomobil içerisini kontrol eden ekipler, bir şahsın yattığını fark etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise şahsın her hangi bir sağlık sorunun olmadığını belirtti.
UYUYOR NUMARASI YAPARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI Otomobil içerisinde bir süre uyuyor numarası yapan ve isminin Mustafa İ., olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen tepki vermeyen Mustafa İ., alkol metreyi üflememek içinde yoğun uğraş verdi.