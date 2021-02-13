Son dakika: Uyurgezer hırsızın numarası tutmadı! Polisin ısrarı karşısında her şeyi itiraf etti

Denizli'de devriye atan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yakalanacağını anlayacağını inşaattan çaldığı demirleri bırakarak kaçmaya çalıştı. Otomobili park halinde bulan polis ekipleri, içerisinde uyuyan şahsı uyandırmak için epey mücadele etti. İlk olarak demirlerin araca takıldığını iddia eden şüpheli, ekiplerin pes etmeyeceğini anlayınca her şeyi itiraf etti.

İHA Giriş Tarihi: 13.02.2021 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL