Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

Son dakika haberi... İnsan vücudunun sağlığı için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği her zaman merak edilip araştırılır. Bazı besinlerin ise faydaları saymakla bitmiyor. Kanser hastalığı uzmanlarının da uyarıda bulunduğu bir besinlerden biri de yoğurt. Peki yoğurt neye iyi gelir? Ev yoğurdunun faydaları neler? İşte uzmanlardan yoğurtla ilgili kritik uyarı...