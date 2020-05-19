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Haberler Galeri Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

Son dakika haberi... İnsan vücudunun sağlığı için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği her zaman merak edilip araştırılır. Bazı besinlerin ise faydaları saymakla bitmiyor. Kanser hastalığı uzmanlarının da uyarıda bulunduğu bir besinlerden biri de yoğurt. Peki yoğurt neye iyi gelir? Ev yoğurdunun faydaları neler? İşte uzmanlardan yoğurtla ilgili kritik uyarı...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 13:32
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Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?
Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

İnsan vücudunun sağlığı için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği her zaman merak edilip araştırılır. Bazı besinlerin ise faydaları saymakla bitmiyor. Kanser hastalığı uzmanlarının da uyarıda bulunduğu bir besinlerden biri de yoğurt. Peki yoğurt neye iyi gelir? Ev yoğurdunun faydaları neler? İşte uzmanlardan yoğurtla ilgili kritik uyarı...

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Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?
Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?
Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

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Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?
Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

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Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?
Kanser hastalığı uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yoğurdunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.