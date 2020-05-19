Vahşi doğada eşine az rastlanır olay! Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...

Vahşi doğada hayvanların ölümcül karşılaşmaları, internet kullanıcıları tarafından merakla takip ediliyor. Belgesel ekibi, vahşi doğada yine eşine az rastlanır tehlikeli bir karşılaşmayı kayda aldı. Bir grup kurt sürüsü ile karşı karşıya gelen boz ayı, inanılmaz bir şey yaptı. Sayıca üstün olan kurtlar karşısında şansı zayıf olan ayı, vahşi doğada hayatta kalmanın altın kuralını uygulayarak inanılmaz bir başarıya imza attı.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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