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Haberler Galeri Antalya’da uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

Antalya’da uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

Antalya'da uyuşturucu madde almak için karantina altındaki mahalleye kanalizasyondan ulaşmaya çalışan Aziz G., burada mahsur kaldı. Kurtarılan Aziz G.'ye karantina bölgesine girmeye çalışmak suçundan 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını verdi.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 13:34
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Antalya’da uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi.

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Antalya’da uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

Uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki mahalleye ulaşabilmek için kanalizasyona girdi.

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Antalya’da uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

Aziz G., karantina bölgesine 500 metre kala kanalizasyonda mahsur kaldı.

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Antalya’da uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

Yardım isteyen Aziz G.'in sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Antalya’da uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.