Antalya’da uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

Antalya'da uyuşturucu madde almak için karantina altındaki mahalleye kanalizasyondan ulaşmaya çalışan Aziz G., burada mahsur kaldı. Kurtarılan Aziz G.'ye karantina bölgesine girmeye çalışmak suçundan 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını verdi.