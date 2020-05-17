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Limonlu su neye iyi gelir? Faydaları neler? İşte limonlu suyun saymakla bitmeyen yararları...

Limonlu su neye iyi gelir? Limonlu suyun faydaları neler? İçindeki vitaminler ile tam bir şifa deposu olan limon, özellikle koronavirüs salgını döneminde daha da sık tüketilen ürünlerin başında geliyor. Kilo vermeye da yardımcı olan limonlu suyun vücuda öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor... Peki limonlu su neye iyi gelir? Limonun faydaları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 12:00
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Limonlu su neye iyi gelir? Faydaları neler? İşte limonlu suyun saymakla bitmeyen yararları...

Limonlu su neye iyi gelir? Limonlu suyun faydaları neler? İçindeki vitaminler ile tam bir şifa deposu olan limon, özellikle koronavirüs salgını döneminde daha da sık tüketilen ürünlerin başında geliyor. Kilo vermeye da yardımcı olan limonlu suyun vücuda öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor... Peki limonlu su neye iyi gelir? Limonun faydaları nelerdir? İşte detaylar...

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Limonlu su neye iyi gelir? Faydaları neler? İşte limonlu suyun saymakla bitmeyen yararları...

Limonlu suyun faydaları arasında, böbrek taşı ve karaciğer için yaptıkları kesinlikle gözardı edilemez.

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Limonlu su neye iyi gelir? Faydaları neler? İşte limonlu suyun saymakla bitmeyen yararları...

Boğaz ağrısı: Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

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Limonlu su neye iyi gelir? Faydaları neler? İşte limonlu suyun saymakla bitmeyen yararları...

Kalori alımını azaltır: Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

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Limonlu su neye iyi gelir? Faydaları neler? İşte limonlu suyun saymakla bitmeyen yararları...

Böbrek taşı: Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.