Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!

Ramazan'ın ilk günü hangi gün? Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı Ramazan için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Oruç ibadetiyle geçirilecek olan Ramazan ayının hangi gün başlayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet'in yayımladığı 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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