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Haberler Galeri Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!

Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!

Ramazan'ın ilk günü hangi gün? Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı Ramazan için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Oruç ibadetiyle geçirilecek olan Ramazan ayının hangi gün başlayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet'in yayımladığı 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:17
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Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı Ramazan'ın ilk günü için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin Ramazan takvimi paylaşıldı. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. 13 Mayıs'ta başlayacak Ramazan ayı, 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

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Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak. Ancak, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da teravih namazı camilerde kılınmayacak, evlerde idrak edilecek.

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Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

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Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.