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Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mart Perşembe hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mart Perşembe hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mart Perşembe hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 08:33
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mart Perşembe hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mart Perşembe hava durumu

RÜZGAR: Rüzgarın; ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mart Perşembe hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mart Perşembe hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Mart Perşembe hava durumu

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı