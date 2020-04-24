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Haberler Galeri İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?

İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?

On bir ayın sultanı Ramazan heyecanı bugün başladı. İslam alemi ilk sahurun ardından bu akşam ilk iftarını yapacak. İlk sahurunu yaptıktan sonra iftara hazırlanan vatandaşlar iftar vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Ramazan imsakiyesi ile birlikte sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, iftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte il il Ramazan imsakiyesi...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:18
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İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?

İftara kaç saat kaldı? On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarı bugün idrak edilecek. Ramazanda iftarlar için bir araya gelinerek aile, akraba, arkadaşlar ve tanıdıklar ile mevcut sevgi bağları daha da güçlenir ve derinleşir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yapılan açıklamada, "Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır." denildi. Peki, bugün iftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?

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İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?
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İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?
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İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?
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İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?