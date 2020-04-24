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İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?
On bir ayın sultanı Ramazan heyecanı bugün başladı. İslam alemi ilk sahurun ardından bu akşam ilk iftarını yapacak. İlk sahurunu yaptıktan sonra iftara hazırlanan vatandaşlar iftar vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Ramazan imsakiyesi ile birlikte sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, iftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte il il Ramazan imsakiyesi...
Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:18
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