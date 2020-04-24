İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?

İftara kaç saat kaldı? On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarı bugün idrak edilecek. Ramazanda iftarlar için bir araya gelinerek aile, akraba, arkadaşlar ve tanıdıklar ile mevcut sevgi bağları daha da güçlenir ve derinleşir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yapılan açıklamada, "Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır." denildi. Peki, bugün iftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?