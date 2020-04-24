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Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Ramazan ayının ilk orucunu bugün tutan İslam alemi, Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da birbirlerinin cumasını kutlamak için en güzel cuma mesajlarını araştırmaya başladılar. En yeni resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:00
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Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün Cuma. Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi. Bugün Müslümanların bayramı, haftalık toplanma zamanı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verildi. Cuma tebrikleri için en çok tercih edilen resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte sosyal medyadan ya da SMS yoluyla paylaşabileceğiniz yeni, resimli ve en güzel cuma mesajları...

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Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

● Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Cumamız mübarek olsun...

● Bugün öyle bir Cuma olsun ki; affolunmayan kul, kabul olmayan dua, def edilmeyen bela, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, sızlamayan vicdan ve Allah demeyen dil kalmasın. Cumamız mübarek olsun...

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Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

● Öyle bir dua et ki; Günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki, nefsin seni değil sen nefsini yakasın... Hayırlı Cumalar

● Yere inen her melek duacınız olsun, okuduğunuz her ayet ilacınız olsun. Kabirde Kur'an ışığınız olsun, evinize nur, kalbinize iman dolsun. Cumamız mübarek olsun.

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Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

● Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum... Cumamız mübarek olsun!

● Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldınız zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

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Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

● "Allah'ı anarken, Allah korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz..." Hadis-i Şerif

● Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle... Hayırlı Cumalar!