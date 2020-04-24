Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

● Öyle bir dua et ki; Günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki, nefsin seni değil sen nefsini yakasın... Hayırlı Cumalar

● Yere inen her melek duacınız olsun, okuduğunuz her ayet ilacınız olsun. Kabirde Kur'an ışığınız olsun, evinize nur, kalbinize iman dolsun. Cumamız mübarek olsun.