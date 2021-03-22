Son dakika | İstanbul'da hava aniden karardı! Dolu yağışı etkili oldu! Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit

Son dakika haberi... İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafiğe çıkan sürücüler ise zorlu anlar yaşadı. Dolu ve yağmur yağışı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı. Bu önemli gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.