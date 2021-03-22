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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | İstanbul'da hava aniden karardı! Dolu yağışı etkili oldu! Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit Son dakika | İstanbul'da hava aniden karardı! Dolu yağışı etkili oldu! Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit Son dakika haberi... İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafiğe çıkan sürücüler ise zorlu anlar yaşadı. Dolu ve yağmur yağışı sonrası trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı. Bu önemli gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Giriş Tarihi: 22.03.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 17:26
İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar, İstanbul'da hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Uçar, 'İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte önümüzdeki 2 saat içerisinde lokal dolu yağışı ihtimali de vardır. Tedbirli olmakta yarar var. İstanbul bir saate kadar batısında Avrupa yakasından başlayarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisine girecek. Yağışlar aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olacak' dedi.
Meteoroloji genel müdürlüğü, marmara bölgesi'nin yarından itibaren balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerek, hava sıcaklıklarının 4 ile 10 derece azalmasının beklendiğini açıkladı.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara'nın doğusundaki Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yağışların yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Marmara'nın doğusunda yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı bildirildi.