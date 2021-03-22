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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri KAR YOLA ÇIKTI! Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? KAR YOLA ÇIKTI! Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Son dakika... Ocak ayında İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı ilerleyen günlerde kentin tamamını beyaza bürümüştü. Son günlerde güneşli havanın hakim olduğu İstanbul için kar yeniden yola çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul kar yağışı hangi gün başlayacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 22.03.2021 17:02
İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika açıklaması geldi. Birkaç haftadır güneşli havanın hakim olduğu İstanbul'da son iki gündür ara ara yağmurlu hava etkili oluyor. Bugün şiddetli yağmur etkisi altında kalan İstanbul için kar uyarısı geldi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte İstanbul hava durumu raporu...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da 25 Mart Perşembe günü karla karışık yağmurlu hava etkili olacak. Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 6 derece olacak.
Prof. Dr. Orhan Şen,
'Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız' derken İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını açıkladı. Şen yaptığı açıklamada, "İstanbul'a kar yağışı çok sınırda, yükseklerde karla karışık yağmur yapabilir ama Trakya'da ve İç Anadolu'da ve İç Ege'de kar yağışları 2 gün sürecek." dedi. SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR
Afet Koordinasyon Merkezi hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği açıkladı. Yapılan duyuruda, karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı da belirtildi.
AKOM verilerine göre, İstanbul'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve kent genelinde karla karışık yağmur ile kar yağışı geçişleri yaşanabileceği aktarıldı.
SICAKLIK KIŞ DEĞERLERİNE KADAR GERİLEYECEK
AKOM'dan yapılan bilgilendirilmede,
"Pazartesi (bugün) il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı (Yarın) günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.