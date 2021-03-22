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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Adım atılacak yer kalmadı İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Adım atılacak yer kalmadı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan İstanbul'da İstiklal Caddesi'nin yoğunluğu dehşete düşürdü. Görüntülerde ayalarının önemli bölümünün maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafe kuralının uygulanamaz hale geldiği göze çarptı. Giriş Tarihi: 22.03.2021 16:31
Koronavirüs ile mücadele sürerken İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Cadde'yi dolduranlar sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.
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İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi endişelendiren kalabalık oluştu.
Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde gün içerisinde hareketlilik giderek artarken, yayalarının önemli bölümünün maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafe kuralının uygulanamaz hale geldiği göze çarptı.